Воронцевич: ЦСКА не хватило командных действий в матче против "Панатинаикоса" в Евролиге

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам ЦСКА не хватило командных действий в матче против греческого "Панатинаикоса" в Евролиге. Такое мнение ТАСС высказал форвард ЦСКА Андрей Воронцевич.

ЦСКА дома проиграл греческому "Панатинаикосу" со счетом 77:78.

"И в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ слабых соперников нет, и надо все 40 минут, а иногда и больше, бороться и не смотреть на цифры. Сегодня были моменты, когда мы позволяли "Панатинаикосу" слишком много в атаке. Так они набрали восемь очков подряд в концовке, хотя мы весь матч были впереди в счете, - сказал Воронцевич. - Видеоразбор покажет, какие ошибки были допущены и в чем причина поражения. Но когда играем командно, делаем больше передач, то и результат другой. Из плюсов можно отметь только то, что совершили мало ошибок".

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в плей-офф Евролиги, одержав 20 побед при шести поражениях. "Панатинаикос" идет девятым и продолжает борьбу за плей-офф турнира, имея в активе 13 побед при 13 поражениях.

В следующем матче ЦСКА сыграет на выезде против турецкого клуба "Анадолу Эфес" 19 марта.