УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" по итогам матча 1/8 финала ЛЕ с "Вильярреалом"

ТАСС, 15 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Зенита" за нарушения, допущенные в ходе гостевой встречи 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Матч между "Вильярреалом" и "Зенитом" прошел 14 марта в Испании и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. По итогам двухматчевого противостояния "Вильярреал" с общим счетом 5:2 пробился в следующий раунд турнира. "Зениту" вменяются нарушения, совершенные болельщиками команды в ходе встречи, а именно вандализм.

УЕФА рассмотрит дело 16 мая.