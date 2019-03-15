{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" по итогам матча 1/8 финала ЛЕ с "Вильярреалом"

Дело будет рассмотрено 16 мая

ТАСС, 15 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении российского "Зенита" за нарушения, допущенные в ходе гостевой встречи 1/8 финала Лиги Европы с испанским "Вильярреалом". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На эту тему
"Зенит" завершил евросезон в Вильярреале, потеряв Лунева перед игрой со "Спартаком"

Матч между "Вильярреалом" и "Зенитом" прошел 14 марта в Испании и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. По итогам двухматчевого противостояния "Вильярреал" с общим счетом 5:2 пробился в следующий раунд турнира. "Зениту" вменяются нарушения, совершенные болельщиками команды в ходе встречи, а именно вандализм.

УЕФА рассмотрит дело 16 мая.

Женский чемпионат мира по керлингу стартует в Дании
В Силькеборге сборную России представит команда во главе со скипом Алиной Ковалевой
Читать полностью