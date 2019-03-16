Драчев заявил, что все биатлонистки сборной России допустили ошибки в эстафете ЧМ

Миронова, которая бежала второй этап эстафеты, допустила на двух огневых рубежах шесть промахов, использовав все дополнительные патроны. Российская команда заняла пятое место. В составе сборной также выступали Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Екатерина Юрлова-Перхт.

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Ошибки в эстафете чемпионата мира в Эстерсунде допустили все четыре российские биатлонистки, но выступление Светланы Мироновой получилось самым неудачным. Об этом журналистам заявил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

"У нас все "отличились", все наделали ошибок, но Миронова, конечно, больше всех. Были ли сомнения ее ставить? Анастасию Морозову даже не рассматривали, она еще не чувствует себя так, как в начале сезона. Но Ларису Куклину - да, рассматривали", - сказал Драчев.

"Была надежда, что Миронова лежа чисто отстреляет и на стрельбе использует один-два запасных. В итоге больше минуты проигрыша на этапе - очень много, непростительно для чемпионата мира", - добавил он.

Глава СБР отметил, что при чистой стрельбе россиянки могли рассчитывать даже на победу. "На эстафету ставить "бегунков" смысла не имеет, надо ставить качественных стрелков. Почему тогда поставили Миронову? Это решение тренерского состава, он лучше видит готовность девушек, Миронова при этом ходом не показала больших скоростей", - отметил он.

"Но у Юрловой последняя стрельба стоя тоже не получилась. Возможно, перенервничала. Биатлон есть биатлон", - заметил Драчев.