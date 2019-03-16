Драчев заявил, что биатлонистка Миронова использует неэффективную модификацию винтовки

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Неудачная стрельба российской биатлонистки Светланы Мироновой на чемпионате мира в Эстерсунде отчасти объясняется тем, что спортсменка использует неэффективную модификацию классической винтовки.

Об этом журналистам после эстафетной гонки на чемпионате мира рассказал президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Миронова, которая бежала второй этап эстафеты, допустила на двух огневых рубежах шесть промахов, использовав все дополнительные патроны. Российская команда заняла пятое место.

"Возможно ли Миронову научить стрелять? Сначала ей надо заменить винтовку. Этот металлический трансформер - нововведение, которое мешает стрельбе, оно неэффективно, - сказал Драчев. - Каждому биатлонисту винтовку делает регион, мы их не выдаем".

"На мой взгляд, это не та вещь, с которой здесь стоит стрелять, - добавил он. - Такие винтовки первым начал делать Алексей Волков, он их и распространяет сейчас. Считаю, ей надо ее менять".

25-летнюю Миронову отличает быстрая скорость прохождения дистанций, при этом на рубеже она зачастую допускает много промахов.