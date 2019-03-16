"Автомобилист" сравнял счет в серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Салаватом Юлаевым"

Команды во второй раз встретились в плей-офф КХЛ, в предыдущий раз в сезоне-2009/10 победу в серии первого раунда одержал клуб из Уфы (счет в серии 3-1). В прошедшем регулярном чемпионате "Автомобилист" дважды обыграл "Салават Юлаев". "Автомобилист" в шестой раз играет в плей-офф КХЛ, впервые команда вышла во второй раунд, в предыдущей стадии екатеринбургский клуб победил челябинский "Трактор" (4-0).

"Салават Юлаев" в 11-й раз принимает участие в плей-офф турнира, лучшим достижением уфимской команды является победа в финале Кубка Гагарина в сезоне-2010/11, тогда в решающей серии команда из Башкортостана обыграла подмосковный

"Атлант" (4-1). В серии первого раунда текущего сезона клуб из Уфы победил магнитогорский "Металлург" (4-2).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч пройдет 18 марта в Уфе.