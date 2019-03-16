Президент "Урала" Иванов уверен, что команда улучшит положение в чемпионате России

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов уверен, что его команда улучшит турнирное положение в таблице чемпионата России по футболу. Об этом он рассказал ТАСС по телефону в субботу.

В субботу "Урал" на своем поле уступил московскому ЦСКА со счетом 0:1 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда из Екатеринбурга имеет в активе 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице, которое грозит участием в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе.

"Мы всегда вроде бы смотримся неплохо, где-то было преимущество у нас, ЦСКА - хорошая команда, но обидно проигрывать такие игры. Нам очки позарез нужны, играем хорошо, а очков нет. Если игра у команды есть, то будет и результат. Уверен, что мы рано или поздно исправим ситуацию, и все у нас будет хорошо", - отметил Иванов.

"Мы по качеству многие матчи хорошо играем, наш футбол интересен зрителям, не стоим вдесятером сзади, это не наш метод. Мы хотим, чтобы болельщикам нравилось, и они приходили на стадион", -добавил президент "Урала".

На разминке перед матчем с ЦСКА травму получил полузащитник команды из Екатеринбурга Эрик Бикфалви. "К нашему счастью сейчас будет перерыв в чемпионате. Я думаю, что за это время он восстановится. Сегодня доктора еще раз посмотрят, но думаю, что ничего серьезного нет", - заключил собеседник агентства.

В следующем туре чемпионата России "Урал" на выезде сыграет с "Ростовом" 30 марта.