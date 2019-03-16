Отец Еременко: голы в ворота "Рубина" сбросили психологический груз с плеч футболиста

Еременко-младший в субботу забил два мяча в Казани в ворота "Рубина" в матче 20-го тура чемпионата России. Эти голы стали первыми для игрока после отбытия двухлетней дисквалификации за допинг. Футболист зимой перешел в "Ростов" из "Спартака", в котором провел семь матчей во всех турнирах.

"Я очень рад за Рому, для него эти голы имеют большое значение. У него не было игровой формы, он набирал тонус, - сказал Еременко. - Роме ничего доказывать не нужно, эти два гола - подтверждение того, что он может опять забивать. Груз с плеч сбросился, он забил очень важные голы для самого себя".

По мнению Еременко-старшего, голы его сына в конце матча говорят о его хорошей физической форме. "На 89-й минуте он вылетает в контратаку, и у него еще остаются силы исполнить технический элемент, с лету забить мяч. Понятно, что мышцы уже в молочной кислоте, но то, что он заставил себя это сделать, является показателем его хорошей физической формы", - подчеркнул он.

Еременко 31 год, ранее он выступал в финском "Яро", итальянском "Удинезе", киевском "Динамо", "Рубине" и ЦСКА. Является чемпионом Украины (2009), обладателем Кубка и Суперкубка России (2012) в составе "Рубина", чемпионом России в составе ЦСКА (2016). В составе сборной Финляндии провел 73 матча, в которых забил пять мячей.