Поршнев извинился за неудачное выступление в эстафете на ЧМ по биатлону

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев извинился за свое неудачное выступление в эстафете на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Об этом он рассказал журналистам.

"Я хотел бы извиниться перед всеми за такое выступление, я очень расстроен", - сказал Поршнев.

"Предстоит серьезный разговор с командой, в первую очередь стоит просить прощения, потому что все были настроены бороться, как и я, но так получилось, что последний круг сегодня оказался мне не под силу. Слишком быстро начал, поэтому захлебнулся на последнем круге.

За стрельбу особо не переживал, потому что понимал, что могу справиться нормально. С ходом тоже думал, что буду готов лучше", - добавил он.

Поршнев принял участие в эстафете вместо Евгения Гараничева, который отказался бежать. "Я отнесся к этому как к должному, когда объявили, что побегу я, ничего особо не выяснял, ни с кем по этому поводу не говорил, не спрашивал, почему Женя отказался. Я в этой ситуации, как и любой спортсмен, должен был обсудить все с личным тренером. Он сказал, что я готов, я и сам чувствовал себя неплохо", - сказал Поршнев.

Спортсмен отметил, что по ходу гонки шел за французским биатлонистом Кантен Фийоном Майе, стараясь удержать его темп. "Когда я шел мимо рубежа, мне кричали, чтобы я шел своим темпом, но на подъеме он меня начал обходить, и я подумал, что могу за ним продержаться, но потом меня накрыло так, что не было пути назад, и я терпел до последнего. Это, конечно, была неправильная расстановка хода, тактика. Не хочется искать причины, виноват только я, надо было думать своей головой, - подчеркнул Поршнев.