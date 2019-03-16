Драчев заявил, что выгнал бы Гараничева из команды за отказ бежать в эстафете ЧМ

ЭСТЕРСУНД /Швеция/, 16 марта. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что во время его спортивной карьеры за отказ от выступления в эстафете на чемпионате мира Евгений Гараничев был бы отчислен из команды. Об этом он заявил журналистам после окончания гонки, в которой россияне стали третьими.

Гараничев изначально должен был принять участие в субботней эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде, однако в пятницу главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что вместо него побежит молодой Никита Поршнев, который в итоге неудачно выступил на втором этапе. Позже выяснилось, что Гараничев сам отказался участвовать в эстафете.

"Конечно, если бы бежал Гараничев, был бы иной расклад: проигрыша в минуту могло и не быть, - сказал Драчев, который является четырехкратным чемпионом мира. - Поняли бы в мое время поступок Гараничева? В наше время ему бы в тот же вечер купили билет и отправили домой. Даже так: он сам бы себе купил билет, поехал бы за свой счет".

"Но это пока. Будет ли такое в следующем сезоне? Этот год мы пока всех просматриваем спортсменов, смотрим, кто на что способен. Гараничев был одним из тех людей, который был готов бежать, а в итоге вынуждены были поставить молодого пацана", - добавил он.

31-летний призер Олимпиады в Сочи Гараничев известен своими ошибками в эстафетных гонках на главных стартах сезона: на чемпионатах мира 2012, 2013, 2015 и 2016 годов и в смешанной эстафете на Играх 2014 он уходил на штрафные круги.

В текущем сезоне Гараничев помог команде завоевать две медали в эстафетах - золото на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе и бронзу в канадском Кэнморе.