Мусаев: ошибки "Краснодара" предопределили результат матча с "Локомотивом" в РПЛ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Большое количество ошибок футболистов "Краснодара" в начале второго тайма матча с "Локомотивом" предопределили исход встречи чемпионата России. Такое мнение высказал на послематчевой пресс-конференции старший тренер команды Мурад Мусаев.

В воскресенье "Локомотив" победил "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве. Гол забил Антон Миранчук (68-я минута, с пенальти). На 68-й минуте встречи полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе был удален с поля за вторую желтую карточку.

"Локомотив выглядел свежее нас, и у них было больше опасных атак. Наша проблема была в том, что мы много ошибались в начале второго тайма, подарив два-три момента. Гол пришел после той атаки, где мы просто отдали мяч соперникам", - сказал Мусаев.

По мнению Мусаева, пенальти в ворота "Краснодара" был назначен ошибочно. "Никогда не видел, чтобы ставили такие одиннадцатиметровые", - сказал тренер "Краснодара".

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" вышел на третье место, "Краснодар" опустился на четвертую позицию. Обе команды имеют по 35 очков после 20 матчей, железнодорожники опережают "Краснодар" по дополнительным показателям (личные встречи).

Следующий тур РПЛ пройдет после перерыва на матчи сборных. "Краснодар" 31 марта дома сыграет с махачкалинским "Анжи", днем ранее "Локомотив" в гостях встретится с московским "Динамо".