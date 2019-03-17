"Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" победил "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

Гол забил Антон Миранчук (68-я минута, с пенальти). На 68-й минуте встречи полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе был удален с поля за вторую желтую карточку. Миранчук в седьмой раз отличился за "Локомотив" в 17 матчах текущего чемпионата, он является лучшим бомбардиром команды.

"Локомотив" выиграл у "Краснодара" впервые за полтора года. Предыдущая победа случилась 23 октября 2017 года, матч проходил в Москве и завершился со счетом 2:0. "Краснодар" продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей.

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" вышел на третье место, "Краснодар" опустился на четвертую позицию. Обе команды имеют по 35 очков после 20 матчей, железнодорожники опережают "Краснодар" по дополнительным показателям (личные встречи).

Следующий тур РПЛ пройдет после перерыва на матчи сборных. "Краснодар" 31 марта дома сыграет с махачкалинским "Анжи", днем ранее "Локомотив" в гостях встретится с московским "Динамо".