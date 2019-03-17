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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Краснодар" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 1:0
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу московский "Локомотив" победил "Краснодар" со счетом 1:0 в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "РЖД-Арене" в Москве.

Гол забил Антон Миранчук (68-я минута, с пенальти). На 68-й минуте встречи полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе был удален с поля за вторую желтую карточку. Миранчук в седьмой раз отличился за "Локомотив" в 17 матчах текущего чемпионата, он является лучшим бомбардиром команды.

"Локомотив" выиграл у "Краснодара" впервые за полтора года. Предыдущая победа случилась 23 октября 2017 года, матч проходил в Москве и завершился со счетом 2:0. "Краснодар" продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей.

В турнирной таблице РПЛ "Локомотив" вышел на третье место, "Краснодар" опустился на четвертую позицию. Обе команды имеют по 35 очков после 20 матчей, железнодорожники опережают "Краснодар" по дополнительным показателям (личные встречи).

Следующий тур РПЛ пройдет после перерыва на матчи сборных. "Краснодар" 31 марта дома сыграет с махачкалинским "Анжи", днем ранее "Локомотив" в гостях встретится с московским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит19131530-1840
2ЦСКА2096427-1036
3Локомотив20105528-1935
4Краснодар20105534-1735
5Спартак1995524-1832
6Ростов2078517-1229
7Рубин20610418-1928
8Ахмат2076717-1927
9Арсенал2076727-2527
10Оренбург1975720-1826
11Крылья Советов1973918-2424
12Динамо2058718-1623
13Урал2065919-3123
14Анжи20531210-2918
15Уфа20371014-2316
16Енисей20251312-3511

 

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