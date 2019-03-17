Российские керлингистки проиграли команде Южной Кореи на чемпионате мира

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Южной Кореи в третьем туре чемпионата мира по керлингу среди женских команд. Соревнования проходят в датском Силькеборге.

Встреча завершилась со счетом 6:7. Российскую команду на турнире представляют Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. В матче первого тура сборная России победила команду Швейцарии со счетом 11:5, во втором туре россиянки оказались сильнее датчанок (7:6).

В турнирной таблице чемпионата мира лидирует сборная Китая, одержавшая три победы. По две победы у команд Германии, Кореи, России, Швеции и Японии, далее идут представительницы Канады, США, Швейцарии, Дании, Финляндии, Латвии и Шотландии.

Команда России никогда не выигрывала турнир, лучшим результатом россиянок является серебро чемпионата мира 2017 года.

Следующий матч россиянки проведут в понедельник против команды Японии. В чемпионате мира принимают участие 13 сборных. Сначала команды проведут однокруговой турнир, по результатам которого шесть лучших выйдут в плей-офф. При этом две лучшие сборные попадают сразу в полуфинал.