Эксперт: Юрлова-Перхт станет ориентиром для молодых биатлонисток сборной России

Екатерина Юрлова-Перхт выиграла серебро в женском масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

"Великолепно выступила Екатерина Юрлова: и стреляла здорово, и бежала тоже, терпела, показала приличный ход, - сказал Ярошенко. - Отрадно, что она завоевала медаль - личная медаль всегда дорога для спортсмена. Теперь у нас в сборной будет реальный ориентир, на который молодые девчонки смогут равняться. Они смогут свои кондиции всегда сравнивать с ней, понимая, что она - тот спортсмен, который входит в элиту биатлона".

Россияне завоевали на чемпионате мира три медали: помимо Юрловой-Перхт, серебро в спринте завоевал Александр Логинов, мужская сборная России стала третьей в эстафете. В медальном зачете чемпионата мира сборная России заняла седьмое место.

"Я считаю, что сборная России провела достойный чемпионат мира, мне понравилось, как ребята выступали. Конечно, хотелось больше медалей, осадочек остается. Не было какой-то безысходности, безвольности, все боролись, команда в целом смотрелась очень боеспособно. Можно смело сказать, что команда движется в правильном направлении", - отметил Ярошенко.

Заключительный этап Кубка мира в нынешнем сезоне пройдет в норвежском Холменколлене 21-24 марта.