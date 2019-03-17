{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по биатлону-2019

Эксперт: Юрлова-Перхт станет ориентиром для молодых биатлонисток сборной России

Спортсменка выиграла серебро в женском масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Пошвина/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт станет примером для молодых спортсменок национальной сборной. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Екатерина Юрлова-Перхт выиграла серебро в женском масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

На эту тему
Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро чемпионата мира в масс-старте

"Великолепно выступила Екатерина Юрлова: и стреляла здорово, и бежала тоже, терпела, показала приличный ход, - сказал Ярошенко. - Отрадно, что она завоевала медаль - личная медаль всегда дорога для спортсмена. Теперь у нас в сборной будет реальный ориентир, на который молодые девчонки смогут равняться. Они смогут свои кондиции всегда сравнивать с ней, понимая, что она - тот спортсмен, который входит в элиту биатлона".

Россияне завоевали на чемпионате мира три медали: помимо Юрловой-Перхт, серебро в спринте завоевал Александр Логинов, мужская сборная России стала третьей в эстафете. В медальном зачете чемпионата мира сборная России заняла седьмое место.

"Я считаю, что сборная России провела достойный чемпионат мира, мне понравилось, как ребята выступали. Конечно, хотелось больше медалей, осадочек остается. Не было какой-то безысходности, безвольности, все боролись, команда в целом смотрелась очень боеспособно. Можно смело сказать, что команда движется в правильном направлении", - отметил Ярошенко.

Заключительный этап Кубка мира в нынешнем сезоне пройдет в норвежском Холменколлене 21-24 марта.

Теги
Чемпионат мира по биатлону-2019
Футбол в России
Семак: футболисты "Зенита" играли намного лучше "Спартака" в матче чемпионата России
Главный тренер "Зенита" сообщил, что участие вратаря команды Андрея Лунева в матче было под вопросом до последнего момента
Читать полностью