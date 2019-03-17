Тренер ХК ЦСКА: судья посчитал, что Капризов получил недостаточно сильный удар в голову

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Арбитр третьего матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина между московскими "Динамо" и ЦСКА сообщил тренерскому штабу ЦСКА, что форвард армейцев Кирилл Капризов получил недостаточно сильный удар в челюсть, поэтому не стал дисквалифицировать нарушителя до конца игры. Об этом журналистам сообщил главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Армейцы в воскресенье в гостях обыграли московское "Динамо" со счетом 4:0. Во втором периоде нападающий бело-голубых Игорь Макаров получил малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы за удар в голову Капризова, который в итоге пропустил третий период.

"Помнится, несколько лет назад хоккеист случайно ударил в голову одного из игроков сборной. Его за это дисквалифицировали на четыре или пять матчей, - напомнил Никитин. - Сегодня же мне судья сказал, что удар Капризову в челюсть был недостаточно силен".

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал, что Капризов не покинул арену после второго периода. "Мы не теряли Капризова - он в раздевалке сидит, живой. Это хоккей, всякое бывает. Если есть возможность, то мы встречаем соперника силовым приемом", - подчеркнул хоккеист.

По словам тренера ЦСКА Дмитрия Юшкевича, тренерский штаб не выпустил Капризова на третий период, чтобы его поберечь. "Решили поберечь его, поскольку счет был комфортным", - сказал Юшкевич в эфире КХЛ-ТВ.

На счету Капризова в семи играх плей-офф две шайбы и пять передач. Счет в серии до четырех побед - 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч пройдет 19 марта на домашней арене бело-голубых.