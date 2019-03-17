Футболист Глушаков заявил, что готов ответить на претензии болельщиков "Спартака"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков заявил, что готов встретиться с болельщиками красно-белых и ответить на их претензии. Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" со счетом 1:1 в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Глушаков стал автором забитого мяча. Капитан "Спартака" был отстранен от основного состава 18 сентября, такое решение принял Массимо Каррера, занимавший пост главного тренера "Спартака". Глушаков и Андрей Ещенко поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно- белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры.

Глушаков тренировался и играл за молодежную команду "Спартака", а после увольнения Карреры 23 октября он вернулся к тренировкам с основой. Многие болельщики, для которых Каррера остался любимцем, негативно реагируют на каждое появление Глушакова на поле. После его забитого мяча часть поклонников красно-белых освистывала футболиста.

"То, что происходит на трибунах, не красит "Спартак". Я предлагал, готов встретиться со всеми, объяснить свою позицию. Если у болельщиков есть ко мне вопросы или претензии, то я готов ответить. Я свою фамилию в обиду не дам", - отметил Глушаков.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 20 матчей. В следующем матче красно- белые на выезде сыграют с грозненским "Ахматом" 30 марта.