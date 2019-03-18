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Футбол в России

Матч чемпионата России по футболу "Динамо" - "Локомотив" может пройти на "Арене-Химки"

Ранее в Химках прошел матч 19-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак"
"Арена-Химки" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
"Арена-Химки"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" может провести домашний матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом" на "Арене- Химки". Об этом в понедельник на пресс-конференции по итогам 20-го тура чемпионата России заявил директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин.

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Матч со "Спартаком" (0:1), прошедший 10 марта в рамках 19-го тура РПЛ, должен был стать первым для "Динамо" на новом стадионе в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на новой арене, в результате встреча была перенесена на "Арену-Химки".

"Исходя из динамики роста травы на стадионе "Динамо", я не исключаю, что матч будет проведен на арене в Химках. Нет смысла губить поле и получить репутационные проблемы", - заявил Мейтин.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 20 встреч. Встреча с "Локомотивом" пройдет 30 марта.

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