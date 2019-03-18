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Футбол в России

Лига разберет причину появления отстраненного болельщика ФК "Спартак" на трибуне

Директор по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин заявил, что без идентификации сложно оценить, был ли человек на матче

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) выяснит причину появления отстраненного от посещения матчей болельщика московского "Спартака" на игре с петербургским "Зенитом". Об этом на пресс-конференции рассказал директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин.

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Встреча 20-го тура чемпионата России прошла 17 марта на стадионе "Открытие-Арена" в Москве и завершилась со счетом 1:1. Болельщик "Спартака", ранее получивший запрет на посещение футбольных матчей за выбегание на поле и толчок капитана красно-белых Дениса Глушакова, выложил фотографию с фанатской трибуны в своем Instagram.

"То, что отстраненный болельщик присутствовал на фанатской трибуне, я не в курсе, это предмет для разбирательства. Мы обязательно посмотрим, был ли он, почему он туда попал. Без идентификации сложно оценить, был ли человек на матче", - отметил Мейтин.

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