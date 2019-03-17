Глушаков забил на глазах Карреры. "Спартак" и "Зенит" не выявили победителя в матче РПЛ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" и петербургский "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Открытие-Арена" в присутствии 43 616 зрителей.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выпустил на игру со "Спартаком" тот же состав, что и в победном матче недельной давности с "Уфой". Петербургская команда провела ротацию в ответной встрече Лиги Европы с "Вильярреалом" в четверг (1:2), отдых получили Далер Кузяев, Эмилиано Ригони, Юрий Жирков и Артем Дзюба. Вратарь Андрей Лунев в матче в Испании был заменен по ходу второго тайма с подозрением на травму, также под вопросом было участие в игре со "Спартаком" полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Артема Дзюбы. Все три футболиста появились на поле с первых минут. По сравнению с победным матчем прошлого тура с "Динамо" тренерский штаб "Спартака" был вынужден сделать три перестановки. Вместо получившего травму Георгия Мелкадзе в стартовом составе появился Александр Ташаев. Дисквалифицированных Аяза Гулиева и Зе Луиша заменили Денис Глушаков и Луис Адриано. Перед игрой президент "Зенита" Александр Медведев отметил важность матча. "В воскресенье очень важный матч, который имеет очень большое значение в плане борьбы за чемпионский титул. Никому не надо рассказывать про принципиальность противостояния "Зенита" и "Спартака", эти матчи всегда проходят очень страстно, очень напряженно", - сказал Медведев. Вице-спикер Госдумы болельщик "Спартака" Александр Жуков был уверен в победе красно-белых перед началом встречи. Владелец "Спартака" Леонид Федун ожидал жаркого матча. Гол Глушакова Утром в день матча источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что по ходу матча возможна драка на фанатской трибуне "Спартака", так как часть болельщиков красно-белых выступает против решений руководителей клуба и скандирует соответствующие речовки в ходе матчей, а также вывешивает баннеры с критикой администрации команды, а другая часть фанатов считает, что критику руководства пора прекратить. Для профилактической беседы были задержаны более 10 фанатов "Спартака".

Вопреки прогнозам, никаких драк и стычек на стадионе и в его окрестностях замечено не было. "С точки зрения безопасности все было хорошо, для такого матча все прошло просто замечательно. И в этом плане я вспомнил предыдущие матчи "Спартака" и "Зенита", - сказал после матча директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр Мейтин. Началу матча предшествовал красочный перформанс на фанатской трибуне "Спартака". Футболисты "Спартака" выходили на поле через коридор в исполнении костюмированных римских легионеров. На газон вышел и двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Вагиз Хидиятуллин, который 3 марта отметил 60-летие. Клуб вручил ему памятный подарок. "Спартак" активнее начал встречу и на четвертой минуте Лоренцо Мельгарехо мог открыть счет, но не сумел переиграть Лунева при выходе один на один. Красно-белые добились своего на 13-й минуте, когда Ташаев головой скинул мяч Глушакову, который в касание переправил его в ворота. Этот гол стал 1500-м для "Спартака" в чемпионатах России. Часть болельщиков "Спартака" объявление диктором автора забитого гола встретила свистом, другая часть аплодисментами, на фанатской трибуне хозяев продолжали развеваться флаги с перечеркнутой восьмеркой (Глушаков играет под восьмым номером - прим. ТАСС). Глушаков был выведен из основного состава 18 сентября, такое решение принял Массимо Каррера, занимавший пост главного тренера "Спартака". Глушаков и Андрей Ещенко поставили "лайк" под постом в Instagram актера театра и кино болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. Глушаков тренировался и играл за молодежную команду "Спартака", а после увольнения Карреры 23 октября он вернулся к тренировкам с основой. Многие болельщики, для которых Каррера остался любимцем, негативно реагируют на каждое появление Глушакова на поле. Сам капитан красно-белых после игры заявил, что готов встретиться с болельщиками. "То, что происходит на трибунах, не красит "Спартак". Я предлагал, готов встретиться со всеми, объяснить свою позицию. Если у болельщиков есть ко мне вопросы или претензии, то я готов ответить, я свою фамилию в обиду не дам", - отметил Глушаков. Ничья на глазах Карреры К средине первого тайма игра выравнялась, и "Зенит" воспользовался первым же моментом у ворот хозяев. Первый мяч в составе команды из Санкт-Петербурга забил Барриос, приобретенный в зимнее трансферное окно у аргентинского "Бока Хуниорс". До перерыва обе команды имели неплохие возможности для взятия ворот, но не реализовали их. Игру между "Спартаком" и "Зенитом" решил посетить Каррера, который получил приглашение от клуба. Бывший главный тренер "Спартака" расположился на центральной трибуне. В начале второго тайма болельщики "Спартака" скандировали кричалку про итальянского тренера, а поклонники, сидевшие недалеко от него, пошли за автографами к любимцу. Первая половина второго тайма прошла с небольшим преимуществом гостей. На 58-й минуте главный арбитр матча Владимир Москалев, несмотря на убедительные просьбы футболистов "Спартака", не показал вторую желтую карточку защитнику "Зенита" Игорю Смольникову. Уже в следующей атаке судья оставил без внимания падение Артема Дзюбы в штрафной площади красно-белых после столкновения с защитником Ильей Кутеповым. Москалев работал в матче первого круга между этими командами и тогда получил неудовлетворительную оценку. "Для меня изначально было странным решение судейского комитета назначить судью, который получил неудовлетворительную оценку в матче первого круга. По мне, абсолютно чистый был пенальти, Дзюба прокинул мяч, был удар в бедро. По моменту с голом - нужно устанавливать VAR [система видеопомощи арбитрам], чтобы спорных моментов не было", - отметил Семак. "Откровенных ляпов со стороны судьи не было, но определенные ошибки были", - считает главный тренер "Спартака" Олег Кононов. Самый реальный момент упустил Эмилиано Ригони, пробивший в штангу метров с десяти после нацеленной фланговой передачи Юрия Жиркова. В середине тайма мяч нашел путь в сетку ворот "Спартака" после подачи штрафного, но арбитры раньше зафиксировали фол со стороны защитника "Зенита" Бранислава Ивановича. После этого обе команды имели шансы вырвать победу, но счет остался неизменным. Кононов предоставил возможность дебютировать в составе основной команды 19-летнему Максиму Глушенкову и 18-летнему Наилю Умярову. Кононов недоволен игрой По словам обоих тренеров, они остались неудовлетворены результатом встречи. Семак считает, что футболисты "Зенита" выглядели намного лучше соперника.

"Надо поблагодарить команду, которая проявила характер и волю, к сожалению, не получилось победить сегодня, очень хотели. Не получилось войти в игру, спартаковцы успевали накрывать нас. В остальном играли намного лучше, были моменты, жаль, что не победили", - сказал Семак. "Результатом недовольны, вторую игру дома сыграли вничью, выигрывая по ходу. Качества футбола хотелось бы лучшего, но вы от меня это будете слышать всегда. Атаки были и у "Зенита", где они могли забивать, и у нас, нам хотелось, чтобы атак соперника было меньше, мы должны работать над этим ответственнее", - отметил Кононов. По окончании сборов перед весенней частью чемпионата Кононов заявил, что "Спартак" играл на 50% своих возможностей. "Пока я не вижу, что мы серьезно улучшаем качество игры, но постепенное движение есть, но оно не то, какое хотелось бы на этот момент. Есть определенные причины, состояние команды требует баланса в отборе и в атаке, мы играем более агрессивно, чем в прошлом году, с прессингом. Что касается игры в пас, нам нужно дорабатывать всем вместе, в том числе и тренерскому составу", - подчеркнул тренер. Президент "Зенита" Александр Медведев считает, что обе команды показали качественную игру. "Досада всегда есть, когда вместо трех очков - одно, хочу отметить, что игра была в той динамике, которую мы ждем от нашего футбола, когда с первой до последней минуты было движение, желание, азарт, страсть у обеих команд, - сказал Медведев. - Этим и хорош футбол, я думаю, что, если другие клубы будут брать пример с сегодняшнего матча, наш футбол будет прогрессировать. "Зенит" продемонстрировал свои лучшие качества в игре против очень хотевшего выиграть соперника, думаю, что обе команды достойны самых лучших слов". "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 20 матчей. В следующем матче 30 марта красно-белые на выезде встретятся с грозненским "Ахматом". "Зенит" продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч и 31 марта примет "Оренбург".