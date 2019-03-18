Егоров: арбитр Москалев допустил две серьезные ошибки в матче "Спартак" - "Зенит"

МОСКВА, 18 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Главный арбитр Владимир Москалев из Воронежа, судивший матч 20-го тура чемпионата России по футболу между московским "Спартаком" и санкт-петербургским "Зенитом", допустил две серьезные ошибки. Об этом ТАСС заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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Матч прошел в воскресенье в Москве и завершился вничью со счетом 1:1. Ранее Москалев обслуживал матч данных клубов в первом круге сезона-2018/19, тогда игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 0:0, а по итогам встречи арбитр из Воронежа получил неудовлетворительную оценку.

"Защитник "Зенита" Игорь Смольников должен был получить желтую карточку за фол на полузащитнике "Спартака" Александре Ташаеве, потому что там была грубая игра, удар сзади по ноге. У Смольникова она [карточка] оказалась бы второй. Что касается инцидента между защитником москвичей Ильей Кутеповым и нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой, то там арбитру следовало назначить одиннадцатиметровый удар, потому что защитник нарушал правила - Дзюба прокинул мяч, Кутепов выставляет ногу, форвард через эту ногу падает. Это нарушение, за которое назначается пенальти", - заявил Егоров.

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 33 очка после 20 матчей. "Зенит" продолжает лидировать, имея в активе 41 очко после 20 встреч.