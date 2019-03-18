Юрий Жирков извинился за инцидент с Глушенковым в матче со "Спартаком"

ТАСС, 18 марта. Футболист петербургского "Зенита" Юрий Жирков извинился за неспортивное поведение в эпизоде матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом спортсмен сообщил в понедельник в Instagram.

Встреча между "Спартаком" и "Зенитом" прошла в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена" и завершилась со счетом 1:1. Во втором тайме Максим Глушенков в борьбе за мяч наступил на ногу Жиркову, после чего игрок петербургской команды ударил мячом в спину футболиста "Спартака". Арбитр оставил эпизод без внимания.

"Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями", - написал Жирков.

Жиркову 35 лет, он перешел в "Зенит" в январе 2016 года из московского "Динамо". В текущем сезоне игрок провел три матча в чемпионате России, в которых не сумел отметиться результативными действиями. Контракт футболиста с петербургской командой истекает летом нынешнего года. Жирков вызван в сборную России на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата Европы.

Глушенков перешел в "Спартак" в минувшее трансферное окно, матч с "Зенитом" стал для 19-летнего полузащитника первым в составе столичного клуба.