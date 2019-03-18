Скабелка не считает, что "Барыс" провалил матч плей-офф КХЛ с "Авангардом"

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 марта. /ТАСС/. Главный тренер астанинского "Барыса" Андрей Скабелка считает, что его команда не провалила третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Авангардом". Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Встреча прошла в понедельник в Балашихе, где проводит свои домашние игры омский "Авангард", и завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

"Не могу сказать, что мы совсем провалили матч, начали неплохо, первый период был достаточно равный, были неплохие моменты. Момент, когда мы играли в большинстве, получили два удаления и пропустили в меньшинстве, стал важным. Игра в неравных составах сегодня была провальной, и дисциплина была на очень невысоком уровне. Были две зеркальные игры, в прошлой у нас получилось, в этой не получилось", - отметил Скабелка.

"Барыс" вызвал на гостевые встречи с "Авангардом" Дамира Рыспаева, с которого в конце 2017 года КХЛ сняла бессрочную дисквалификацию за драку с тремя игроками "Куньлуня". "Это игрок нашей системы, у нас вылетело несколько игроков обороны", - пояснил Скабелка.

В третьем периоде большим штрафом и дисциплинарным до конца игры был наказан нападающий "Барыса" Патрис Кормье. "Это настолько глупое удаление, что мне нечего сказать. Просто подвел команду", - заключил главный тренер астанинской команды.

"Авангард" повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Четвертый матч состоится 20 марта в Балашихе.