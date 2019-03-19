Пихлер считает, что российский биатлон страдает от постоянных внутренних конфликтов

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Бывший тренер сборной России немец Вольфганг Пихлер считает, что российскому биатлону мешают развиваться постоянные внутренние конфликты. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Пихлер работал в сборной России с 2011 по 2014 год. За это время он часто подвергался критике со стороны российской биатлонной общественности. Позднее он возглавил команду Швеции, которая на Олимпийских играх завоевала две золотые и две серебряные медали. На завершившемся в воскресенье чемпионате мира в Эстерсунде шведы завоевали по одной медали каждого достоинства, что позволило им занять четвертое место в медальном зачете.

"В российском биатлоне есть одна особенность: там все постоянно воюют друг с другом", - сказал Пихлер.

"Но с другой стороны, были в России и те, кто всегда поддерживал меня. К примеру, спросите мнение Павла Ростовцева или Ольги Зайцевой, они всегда были на моей стороне", - добавил он.

В воскресенье завершился чемпионат мира в шведском Эстерсунде, сборная России завоевала две серебряные и бронзовую медали. Последний раз три медали на чемпионате мира сборная России завоевывала в 2011 году, когда турнир проходил в Ханты-Мансийске. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, комментируя итоги первого для него чемпионата мира во главе организации, отметил, что смута в российском биатлоне возникает по причине внутренних распрей.