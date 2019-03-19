Футболист Зобнин до последнего надеялся сыграть против команд Бельгии и Казахстана

ТАСС, 19 марта. Футболист сборной России и московского "Спартака" Роман Зобнин заявил, что до последнего надеялся принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Казахстана. Слова 25-летнего футболиста приводит пресс-служба "Спартака".

Во вторник врач сборной России Эдуард Безуглов сообщил журналистам, что в воскресном матче 20-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом" (1:1) Зобнин получил перелом третьей пястной кости правой кисти и ему предстоит операция, из-за которой он пропустит матчи с командами Бельгии и Казахстана.

"К сожалению, травма не позволит мне принять участие в играх против Бельгии и Казахстана. До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю удачи и победы команде в предстоящих матчах", - сказал футболист.

Зобнин провел в составе сборной России 21 матч и был участником чемпионата мира 2018 года, на котором россияне вышли в 1/4 финала. Российские футболисты сыграют с командой Бельгии 21 марта в Брюсселе и со сборной Казахстана 24 марта в Астане.