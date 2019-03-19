Уточнение КХЛ по документам "Куньлуня" на сезон-2019/20 связано с техническими вопросами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уточнение руководством Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по документам пекинского "Куньлуня" на следующий сезон связано с техническими моментами. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе китайского клуба.

Ранее в пресс-службе КХЛ сообщили ТАСС, что два клуба КХЛ - рижское "Динамо" и братиславский "Слован" - не предоставили необходимые документы для участия в следующем сезоне КХЛ, у "Куньлуня" руководство лиги запросило уточнения.

"Пресс-служба хоккейного клуба "Куньлунь Ред Стар" подтверждает информацию о запросе КХЛ по документам и уточняет, что речь идет исключительно о технических вопросах, таких как приведение документации, выполненной по китайским стандартам, в соответствие со стандартами, принятыми в КХЛ. Было бы ошибочно делать из данной информации вывод о наличии каких-либо финансовых сложностей у клуба. За три года его существования не возникало ни малейших проблем ни с финансированием, ни с выплатой зарплат, ни с исполнением финансовых обязательств перед партнерами и другими участниками хоккейного процесса. И нет никаких оснований для возникновения подобных проблем в будущем", - заявили в пресс-службе китайского клуба.

"Куньлунь" завершил сезон на 11-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ, не сумев пробиться в плей-офф.