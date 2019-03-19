Фигуристы Кавагути и Смирнов принимают участие в подготовке новой пары Бойкова/Козловский

САЙТАМА /Япония/, 19 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Юко Кавагути и Александр Смирнов, завершившие спортивную карьеру в сентябре 2017 года, иногда принимают участие в тренировочном процессе группы своего тренера Тамары Москвиной. В частности, спортсмены участвуют в подготовке новой пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, сообщила Москвина в интервью ТАСС во вторник в Сайтаме, где стартует чемпионат мира.

"Саша тренирует, Юко тоже, плюс оба они выступают в профессиональных шоу, - сообщила Москвина. - После того, как ребята закончили спортивную карьеру, Юко приняла решение остаться в России - она ведет группы фигурного катания для детей сотрудников дипломатических представительств в Петербурге, а также преподает японский. Они продолжают тренироваться на нашем льду, помогают спортсменам нашей группы, Бойковой и Козловскому в том числе", - сообщила Москвина.

Бойкова и Козловский дебютируют на чемпионате мира в Сайтаме, который пройдет 20-24 марта. Фигуристы начали выступать вместе в 2015 году, на взрослый уровень спортсмены перешли в сезоне-2018/19.

Кавагути и Смирнов - двукратные чемпионы Европы (2010, 2015), двукратные серебряные призеры (2009, 2011), бронзовые призеры (2008) чемпионатов Европы, двукратные бронзовые призеры чемпионатов мира (2009, 2010), трехкратные чемпионы России (2008-2010).