Москвина: мой принцип — лучше недотренированный фигурист, чем фигурист с травмой

— Мне кажется, что Бережная и Сихарулидзе или же Кавагути и Смирнов тоже запоминались неплохо.

— Да, некоторое время было. Но так уж устроено, что запомнить два имени и две фамилии сложнее, чем одно. А запомнить одно симпатичное девичье личико еще проще. И я говорю это без доли ревности — так было всегда. Запомнить имена Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сложнее, правда же?

— Бизнес бизнесом, но ведь и парное катание было лицом российского фигурного катания. Разве не так?

— Ваши ощущения связаны с активным интересом к одиночному катанию, особенно женскому. И это правильно. Когда в парном катании были результаты получше, на них больше обращали внимания. Во всяком случае, в России. Но не в мире — во всем мире женское одиночное катание всегда было лицом вида спорта. У нас некоторое время не было прогресса в женском катании, теперь спортсменки появились и интерес вырос. Я это, кстати говоря, поддерживаю — женщин можно активно привлекать в рекламный бизнес. А в нашей стране девушки особенно обаятельны и привлекательны.

— Тамара Николаевна, мне кажется, или интерес к парному катанию сейчас пошел на спад?

Воспитанники Тамары Москвиной четырежды становились олимпийскими чемпионами и четырежды — серебряными призерами на шести Олимпиадах подряд. Сегодня, в свои 77 лет, один из самых известных специалистов в парном фигурном катании практически каждый день встает на коньки, продолжая работать со своими учениками и шутя о том, что в условиях нехватки времени это единственный возможный для нее фитнес. На чемпионате мира в японской Сайтаме выступят молодые воспитанники Москвиной — пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, действующий тренер Москвина высказала ТАСС мнение о современном парном катании, популярности женского разряда и своем первом в Советском Союзе двойном лутце.

— Ну, тут еще вопрос в участии в теме парного катания телевидения и рекламы вообще.

— Последней самой успешной нашей парой были чемпионы Игр в Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков. На Играх в Пхёнчхане в этом виде мы остались без медалей, но с опытными Тарасовой и Морозовым, а также Забияко и Энбертом. Лидирующая пара Ксении Столбовой и Федора Климова после Игр-2018 распалась. А медалей по-прежнему хочется.

— Из трех ведущих пар остались две — это уже неплохо. А что касается медалей, то они возможны, когда второй эшелон выступает на уровне, близком к первому. Не буду вдаваться в историю, но очевидно, что второй не был достаточно активным. Сейчас как раз первые соревнования, когда выступят две пары из прежнего олимпийского цикла — Тарасова/Морозов и Забияко/Энберт, и одна — Бойкова/Козловский из нового. Посмотрим, как они будут выглядеть на фоне остальных. Чемпионат только начинается.

— Какие сильные стороны вы видите в наших новичках?

— Для результата нужен комплекс таких черт, которые либо есть, либо их нужно создавать. Бывает, когда у спортсменов есть качества, позволяющие успешно тренироваться, у других — выступать. Мы, тренеры, анализируем то, что есть, и как повара понемногу что-то добавляем, либо нивелируем качества, мешающие плодотворной работе. Я бы не стала распространяться про сильные черты ребят, поскольку слагаемые успеха иногда могут стать точками, на которые могут воздействовать конкуренты. Так что наша задача — подготовить комплексный характер и у спортсменов, и у коллектива, в котором они работают.

— Как "повара" хочу спросить — на сколько процентов блюдо "Бойкова/Козловский" готово?

— Они стали третьими на чемпионате России, попали в сборную. И сейчас будет их первый чемпионат мира. У них есть программы их технического и артистического уровня. Вот и посмотрим, как все это будет выглядеть в комплексе. Результат и будет оценкой их готовности.

— Тамара Николаевна, как вы отнеслись к изменениям в правилах Международного союза конькобежцев (ISU). Мне кажется, или сегодня фигуристам в парном катании для достижения уже не требуется исполнения элементов уровня ультра-си? Но ведь именно ваши спортсмены — те же Кавагути и Смирнов — шли в авангарде, делая умопомрачительный, хотя и опасный, выброс в четыре оборота.

— Правила ISU — закон. Критиковать и обсуждать их — толку нет, их надо выполнять. И в рамках существующих правил делать все, чтобы спортсмены твоей группы были лучшими. Эти элементы делать разрешено, просто риск потерять больше баллов за ошибку стал выше. Вот и все.

— Когда-то Максим Траньков назвал парное катание до изменений игрой на выживание. Это действительно было так?

— Я бы так не сказала. Если кто-то вел статистику травмированности в одиночном или парном катании, парное не сильно перевесило бы в этом отношении. Тренеры — тоже люди, и нам не хочется, чтобы наши дети получали растяжения или переломы. Я в своей работе придерживаюсь такого принципа — лучше недотренированный, чем травмированный.