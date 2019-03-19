Москвина: мой принцип — лучше недотренированный фигурист, чем фигурист с травмой

Воспитанники Тамары Москвиной четырежды становились олимпийскими чемпионами и четырежды — серебряными призерами на шести Олимпиадах подряд. Сегодня, в свои 77 лет, один из самых известных специалистов в парном фигурном катании практически каждый день встает на коньки, продолжая работать со своими учениками и шутя о том, что в условиях нехватки времени это единственный возможный для нее фитнес. На чемпионате мира в японской Сайтаме выступят молодые воспитанники Москвиной — пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, действующий тренер Москвина высказала ТАСС мнение о современном парном катании, популярности женского разряда и своем первом в Советском Союзе двойном лутце.
— Тамара Николаевна, мне кажется, или интерес к парному катанию сейчас пошел на спад?
— Ваши ощущения связаны с активным интересом к одиночному катанию, особенно женскому. И это правильно. Когда в парном катании были результаты получше, на них больше обращали внимания. Во всяком случае, в России. Но не в мире — во всем мире женское одиночное катание всегда было лицом вида спорта. У нас некоторое время не было прогресса в женском катании, теперь спортсменки появились и интерес вырос. Я это, кстати говоря, поддерживаю — женщин можно активно привлекать в рекламный бизнес. А в нашей стране девушки особенно обаятельны и привлекательны.
— Бизнес бизнесом, но ведь и парное катание было лицом российского фигурного катания. Разве не так?
— Да, некоторое время было. Но так уж устроено, что запомнить два имени и две фамилии сложнее, чем одно. А запомнить одно симпатичное девичье личико еще проще. И я говорю это без доли ревности — так было всегда. Запомнить имена Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сложнее, правда же?
— Мне кажется, что Бережная и Сихарулидзе или же Кавагути и Смирнов тоже запоминались неплохо.
— Ну, тут еще вопрос в участии в теме парного катания телевидения и рекламы вообще.
— Последней самой успешной нашей парой были чемпионы Игр в Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков. На Играх в Пхёнчхане в этом виде мы остались без медалей, но с опытными Тарасовой и Морозовым, а также Забияко и Энбертом. Лидирующая пара Ксении Столбовой и Федора Климова после Игр-2018 распалась. А медалей по-прежнему хочется.
— Из трех ведущих пар остались две — это уже неплохо. А что касается медалей, то они возможны, когда второй эшелон выступает на уровне, близком к первому. Не буду вдаваться в историю, но очевидно, что второй не был достаточно активным. Сейчас как раз первые соревнования, когда выступят две пары из прежнего олимпийского цикла — Тарасова/Морозов и Забияко/Энберт, и одна — Бойкова/Козловский из нового. Посмотрим, как они будут выглядеть на фоне остальных. Чемпионат только начинается.
— Какие сильные стороны вы видите в наших новичках?
— Для результата нужен комплекс таких черт, которые либо есть, либо их нужно создавать. Бывает, когда у спортсменов есть качества, позволяющие успешно тренироваться, у других — выступать. Мы, тренеры, анализируем то, что есть, и как повара понемногу что-то добавляем, либо нивелируем качества, мешающие плодотворной работе. Я бы не стала распространяться про сильные черты ребят, поскольку слагаемые успеха иногда могут стать точками, на которые могут воздействовать конкуренты. Так что наша задача — подготовить комплексный характер и у спортсменов, и у коллектива, в котором они работают.
— Как "повара" хочу спросить — на сколько процентов блюдо "Бойкова/Козловский" готово?
— Они стали третьими на чемпионате России, попали в сборную. И сейчас будет их первый чемпионат мира. У них есть программы их технического и артистического уровня. Вот и посмотрим, как все это будет выглядеть в комплексе. Результат и будет оценкой их готовности.
— Тамара Николаевна, как вы отнеслись к изменениям в правилах Международного союза конькобежцев (ISU). Мне кажется, или сегодня фигуристам в парном катании для достижения уже не требуется исполнения элементов уровня ультра-си? Но ведь именно ваши спортсмены — те же Кавагути и Смирнов — шли в авангарде, делая умопомрачительный, хотя и опасный, выброс в четыре оборота.
— Правила ISU — закон. Критиковать и обсуждать их — толку нет, их надо выполнять. И в рамках существующих правил делать все, чтобы спортсмены твоей группы были лучшими. Эти элементы делать разрешено, просто риск потерять больше баллов за ошибку стал выше. Вот и все.
— Когда-то Максим Траньков назвал парное катание до изменений игрой на выживание. Это действительно было так?
— Я бы так не сказала. Если кто-то вел статистику травмированности в одиночном или парном катании, парное не сильно перевесило бы в этом отношении. Тренеры — тоже люди, и нам не хочется, чтобы наши дети получали растяжения или переломы. Я в своей работе придерживаюсь такого принципа — лучше недотренированный, чем травмированный.
К ульра-си будут стремиться — потому что артистичностью могут выделяться многие, по два тройных выброса и прыжка — больше по правилам нельзя, тоже многие могут делать. А дальше что? Будут искать приемы и технические приспособления, чтобы делать более сложные подкрутки и выбросы и менее травмоопасно.
До смешного. Я, Тамара Братусь, еще будучи одиночницей Советского Союза, первой стала делать двойной лутц. И что сейчас двойной лутц? Уже четверной делают, и никто не умирает.
— Вы выбрали для программ ребят Чайковского — снова классика.
— У российских пар хореографическая подготовка такова, что они практически единственными в мире могут позволить себе выступать на высоком уровне под музыку из классического балета. Поэтому мы берем то, что знаем лучше, то, подо что можем выступать лучше. Не нужно идти в тренде, нужно задавать тренд.
— Любители парного катания скучают без Кавагути и Смирнова, это была по-настоящему классная интернациональная пара. Русский и японка, исполин и фарфоровая кукла. Чем они сейчас занимаются?
— Саша тренирует, Юко тоже. Плюс оба они выступают в профессиональных шоу. После того как ребята закончили спортивную карьеру, Юко приняла решение остаться в России. Она ведет группы фигурного катания для детей сотрудников дипломатических представительств в Петербурге. Она ведет уроки японского языка в японском центре, занимается детьми. Саша и Юко продолжают тренироваться на нашем льду, помогают спортсменам нашей группы. Бойковой и Козловскому в том числе. Мое правило такое — все, кто был у нас учениками, могут беспрепятственно и в любое время прийти и потренироваться. Принять непосредственное участие в подготовке пар, которые сейчас готовятся. Они по-прежнему в деле.
Беседовала Вероника Советова