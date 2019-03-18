Борьба за квоты. Какие перспективы у российских фигуристок на чемпионате мира в Японии

Очень некстати для сборной России, что чемпионат мира пройдет в Японии. В особенности для наших девушек. В олимпийский сезон — пожалуйста, еще раньше — без проблем, но сейчас ситуация сильно изменилась. После ухода из большого спорта Мао Асады, Мики Андо и Сидзуки Аракавы женское одиночное катание в Японии долгое время пребывало в кризисе. Команду на плаву пыталась держать Сатоко Мияхара — фигуристка не совсем японской формации.

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Но с недавних пор японский конвейер по производству фигуристок экстра-класса снова заработал в полную силу и возобновил выпуск новых звезд. И цели у этих звезд на домашний чемпионат мира самые амбициозные. Уже сейчас можно сказать, что хотя бы одна японская фигуристка в Сайтаме точно попадет в призы. От Японии на турнире выступят Рика Кихира, Каори Сакамото и Мияхара, и это если и не команда мечты, то уж во всяком случае что-то близкое к этому. Все три фигуристки с успехом провели серию Гран-при нынешнего сезона и квалифицировались в финал, который прошел в Ванкувере. В Канаде японки впервые в сезоне лицом к лицу столкнулись со своими основными конкурентками — россиянками Алиной Загитовой, Елизаветой Туктамышевой и Софьей Самодуровой. По итогам соревнований две ступени пьедестала заняли Загитова и Туктамышева, и все бы хорошо, за исключением одного "но" — более чем убедительную победу с мировым рекордом в короткой программе праздновала Кихира. Рика Кихира — королева бала Ей всего 16 лет, и этот сезон для нее первый на взрослом уровне, однако уже со стартового этапа Гран-при Рика не выглядела вчерашней юниоркой. Мастерство владения коньком, пластика на вращениях и прыгучесть были присущи ей и ранее — не хватало лишь выносливости, чтобы выкатывать сложнейший для женского катания контент. С сезона-2018/19 Кихира практически полностью избавилась от этой проблемы, и теперь ее техническая заявка — более 37 баллов по базовой стоимости в короткой программе и почти 70 — в произвольной — наводит страх на соперниц. Любители фигурного катания знают, что Кихира исполняет сложнейший на текущий момент прыжок — тройной аксель. Точнее, три акселя на две программы, один из которых — в каскаде с тройным тулупом (самая дорогая комбинация здесь и сейчас). Однако наивно полагать, что только лишь аксель в три с половиной оборота, к тому же чисто исполняемый ею через раз, сделал из нее одну из основных претенденток на золото мирового первенства. Даже Мао Асада, пугавшая трикселями еще десять лет назад, оставалась время от времени за спинами соперниц из-за одной критичной, больно бьющей по баллам ошибки — неправильной техники исполнения тройного лутца. У Рики ситуация другая. Для нее тройной аксель — оружие, конечно, главное, но далеко не единственное, а победы стали возможными из-за того, что у нее в принципе нет проблем с техникой исполнения прыжков. Она не боится лутца (второй по стоимости прыжок после акселя), регулярно делает его чисто и вставляет по три таких прыжка на две программы, чем, помимо нее, сейчас могут похвастаться разве что Загитова и Туктамышева. И еще несколько фигуристок, которые пытаются прыгнуть выше головы, что часто становится причиной ошибок и падений.

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С этого сезона Международный союз конькобежцев (ISU) под нажимом национальных федераций принял важнейшую поправку к правилам. Теперь лишь один прыжковый элемент в короткой и три — в произвольной программе получают надбавки за исполнение его во второй части выступления. Неофициально это можно назвать "поправкой Загитовой", которая в олимпийском сезоне переносила все прыжки в конец программ и получала внушительные бонусы к и без того высочайшей технической оценке, не оставляя конкуренткам ни малейшего шанса. Любопытный факт — схему, которую в итоге принял ISU относительно прыжков во второй части программ, предложила Федерация конькобежного спорта Японии. Теперь фигуристам и их тренерам приходится разрабатывать целые стратегии и до мелочей продумывать то, как воспользоваться бонусной зоной. Идти на риск и вставлять самые сложные элементы в конец или нет — цена ошибки здесь велика как никогда, но при этом грамотное решение значительно повышает шансы на успех. Если смотреть на фигуристок топ-уровня, то плюс-минус 30 баллов при помощи "бонусных" прыжков в обеих программах на регулярной основе могут собрать не так уж много девушек, около десяти. И это только по базовой стоимости элементов и без учета надбавок за качество исполнения элемента (GOE). Абсолютными лидерами здесь являются Элизабет Турсынбаева из Казахстана (35,86), включившая по ходу сезона в произвольную программу четверной сальхов, но пока еще так и не исполнившая его без падения, а также Алина Загитова (32,67) и американка Брэди Тэннелл (31,13). Кихира с результатом 26,84 где-то посередине, однако то обстоятельство, что она практически не ошибается в бонусной зоне, использует сложные заходы на прыжки и выезды и получает за это очень щедрые GOE, выводит ее в лидирующую группу и по этому показателю. Немалую роль в результатах Кихиры сыграли и оценки за компоненты, стремительно выросшие по ходу сезона. Первый "взрослый" турнир — Мемориал Одрея Непелы — 2018 Рика закончила с 31 баллом по второй оценке в короткой и 66 — в произвольной. А уже через несколько месяцев в финале Гран-при ее результаты улучшились до 35 и 72 баллов. Но удивляться этому не стоит, ведь оценка за компоненты с недавних пор неофициально идет в ногу с техникой. А она у Кихиры одна из лучших в нынешнем сезоне. Впрочем, нельзя сказать, что Рика не заслуживает высоких баллов за представление и хореографию — взять хотя бы ее "произволку", признанную многими экспертами одной из лучших постановок сезона.

Да, у Рики проскакивают недокруты, которые техническая панель ей выставляет далеко не всегда. Она по-прежнему часто срывает короткую программу, и здесь, кстати, виноват тройной аксель, с которого фигуристка регулярно падает. Кроме того, перед стартом чемпионата четырех континентов она получила травму пальца, и это ощутимо отразилось на ее прокатах. Неизвестно, в какой форме она пребывает сейчас, однако если она будет готова, соперницам придется серьезно постараться, чтобы составить ей конкуренцию за золото. Японский пьедестал у женщин — миф или реальность Вторым номером сборной Японии на чемпионате мира будет Сакамото. Нынешний сезон 18-летняя фигуристка, независимо от результатов в Сайтаме, запишет себе в актив. Она впервые в карьере пробилась в финал Гран-при, завоевала золото чемпионата Японии и была близка к медали чемпионата четырех континентов. В отличие от Кихиры, Сакамото все же менее пластичная и "компонентная". Кроме того, у нее есть проблемы с ребром на лутце, из-за чего она вынуждена вставлять в программы более дешевые прыжки, дабы избежать снижения баллов. Нельзя не отметить, с какой легкостью Каори исполняет остальные прыжковые элементы. А при просмотре тройного риттбергера в ее исполнении в голове как-то само собой возникают ассоциации с акселем в три с половиной оборота от легендарной японки Мидори Ито, который она прыгала чуть ли не уровне границы борта. А это о чем-то да говорит. И, наконец, Мияхара — 20-летний ветеран (звучит дико, но это так) японской сборной. Ветеран, который не хочет сдавать позиций, несмотря на то что его буквально давят более молодые и техничные. Ветеран, который становится лучше день ото дня и не опускает рук, когда на тренировке на одном льду с ней Кихира, также занимающаяся у тренера Миэ Хамады, после успешного тройного акселя заходит на четверной прыжок и всем видом своим показывает — смотри, я лучше, я моложе. Такие истории любят все — от зрителей до судей. Тем более что Сатоко невозможно не любить. Низкие прыжки? Да. Проблемы с флипом и лутцем? Да. Устаревшая техническая база? И снова киваем головой. Но при этом — мастерские вращения, изысканные постановки программ, артистизм и легкость скольжения. И это в том возрасте, когда фигуристок потихоньку списывают со счетов.

Описание Каори Сакамото © EPA-EFE/STEPHEN BRASHEAR

Вероятно, сейчас японская федерация не будет делать на Мияхару ставку как на второй номер национальной команды. Про первый говорить не стоит, фаворит был известен уже после финала Гран-при. Однако если она сможет откататься без критических ошибок, то вполне может оказаться близко к пьедесталу, а то и на нем. Тем более что с судейской лояльностью в отношении японских фигуристок в Сайтаме проблем не будет. И это, если говорить откровенно, немного пугает. В ноябре прошлого года в Хиросиме прошел этап Гран-при, который можно назвать репетицией грядущего чемпионата мира. Если говорить коротко, то практически все ключевые решения арбитров сводились к откровенному добавлению баллов японским фаворитам и занижению конкурентов. А это был всего-то этап коммерческого турнира. Что же в таком случае будет на чемпионате мира? У сборной Японии прекрасные, сильные и без дополнительной "накачки" фигуристки. И очень хотелось бы, чтобы на главном старте сезона они, как и остальные спортсменки, получили баллы, соизмеримые с показанным на льду. Но сейчас в это верится с трудом. Поэтому японский пьедестал в женской одиночке в Сайтаме — уж точно не миф. А вот реальность ли — это мы узнаем очень скоро. Проверка для Самодуровой Но российским болельщикам рано отчаиваться. Наша команда по-прежнему очень сильна. Первым номером российской сборной в Сайтаме будет 16-летняя ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, которая неожиданно для многих в свой первый "взрослый" сезон не только вышла в финал Гран-при, но и завоевала золото чемпионата Европы в Минске, после чего ее статус в национальной команде возрос. Мировое первенство в Японии будет для Софьи первой серьезной проверкой. Но не надо требовать от Самодуровой победы. Ни к чему хорошему это не приведет. Софья — замечательная фигуристка, которая получает удовольствие от того, что делает на льду. Ее программы хочется пересматривать, а это уже говорит о многом. Но для того, чтобы сметать соперниц на мировом первенстве, нужно чуть больше. Во-первых, у Софьи небогатая техническая заявка. У нее нет ценных комбинаций с лутцем и всего лишь один сольный прыжок такого типа на два проката, вставленный, скорее всего, для того, чтобы избежать правила повтора тройных прыжков в одном выступлении. Одиночный лутц в короткой программе она заменяет более дешевым риттбергером, а ее главным оружием является каскад из тройного флипа и тройного тулупа, которым сейчас уже мало кого можно удивить. Две из четырех комбинаций прыжков Самодурова начинает с двойных акселей и теряет из-за этого в баллах в сравнении с фигуристками, чуть лучше владеющими зубцовыми прыжками. Кроме того, у нее не самый высокий прыжок, из-за чего существует вероятность недокрута на каждом элементе.

Все это говорит о том, что у Самодуровой есть небольшие технические пробелы, которые требуют исправления. И Самодурова, и Мишин прекрасно это понимают, но на данный момент пространства для усложнения программ, видимо, нет, как нет и времени на выправку недочетов. Во-вторых, Софью не балуют оценками за компоненты. Ну или не баловали раньше — надо посмотреть, изменится ли ситуация после победы на чемпионате Европы, на котором уже наметилась положительная динамика. Отчасти судьи придерживали ей баллы потому, что она еще совсем недавно вышла из юниоров. Так делали, делают и будут делать еще долго. Исключениями из правил становятся лишь те, кто не выходят — врываются во взрослый уровень, чтобы забрать себе все. Так было с Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, сейчас — с Кихирой. Самодуровой же за вторую оценку придется биться и искать пути, как разнообразить свои программы. Однако Самодурова в сборной России — это очень хорошо. И с этим утверждением бесполезно спорить. Хотя бы потому, что Софья невероятно стабильна. В свой первый "взрослый" сезон она не сорвала ни одного проката, а ее последняя более-менее грубая ошибка случилась еще в сентябре на дебютном турнире категории "Б" в Италии. В условиях, когда перед российской женской командой стоят задачи бороться не только за пьедестал, но и за три квоты на следующий сезон, такая спортсменка в заявке просто необходима. Ее личный рекорд — 213,84 балла, и если Софье удастся совладать с нервами и получить примерно столько же, то этого должно хватить для места в районе пятерки лучших. Чего ждать от Загитовой Второй в заявке российской сборной будет олимпийская чемпионка 2018 года в Пхёнчхане 16-летняя Алина Загитова. Два последних турнира, а именно чемпионат России в Саранске и европейское первенство в Минске, получились для спортсменки неудачными, и это, конечно же, не пройдет для нее бесследно. Несовершенство физической формы вкупе с потрясающими, но очень сложными и энергозатратными программами — все это вызывает вопросы относительно того, как фигуристка выступит в Японии. Но хуже то, что на фоне физики развивается боязнь ошибиться, откуда до самой ошибки рукой подать. С технической точки зрения оценивать Алину сейчас очень сложно. Проблемы с прыжками у нее имеются, она и сама говорила об этом. Но важно вот что — в короткой программе, технической дисциплине с меньшим хронометражем, Загитова практически не ошибается. А произвольная, которая примерно на две минуты дольше, в последнее время ей не дается. И начинается все с каскада из тройного лутца и тройного тулупа — так было в финале Гран-при (бабочка на тулупе, но дальше — без ошибок), на чемпионате России и чемпионате Европы. Высок риск ошибиться, не зная ситуации изнутри, но теория боязни ошибки на фоне физической усталости в данном случае все-таки не лишена смысла. И вряд ли с этим можно что-то сделать здесь и сейчас — только пережить этот этап и забыть его.

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Тем более что сложнейший постолимпийский сезон получается у Алины на зависть многим. Возможно, со временем мы все поймем, что в сезоне-2018/19 стали свидетелями по-настоящему большой истории преодоления себя одной из немногих фигуристок, не спасовавших перед трудностями роста, эмоциональной и физической нагрузкой Олимпиады. А пока же просто хочется поблагодарить Алину и ее тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе за то, что они делают. Если говорить о результатах, то лучшая сумма баллов Алины — 238,43, это действующий мировой рекорд, к которому Кихира все никак не может приблизиться, хоть и очень старается. Как и к рекорду Загитовой в произвольной программе (158,50). У нее четвертая техническая база в мире и лучшие оценки за компоненты. Ее любят в России, а в Японии — просто обожают, поэтому едва ли судьи будут уж очень сильно придираться к олимпийской чемпионке. Если Алине удастся выступить без ошибок, она будет единственной, кому удастся соперничать с Кихирой за золото. Медведева возвращается в сборную Исходя из результатов первой части сезона, третье место в заявке сборной должна была занять еще одна подопечная Мишина, 22-летняя чемпионка мира и Европы — 2015 Елизавета Туктамышева. Казалось, что так оно и будет. Золото и бронза этапов Гран-при, третье место в финале серии в конкурентной борьбе с сильными соперницами из Японии. Вторая техническая база в мире, два тройных акселя на две программы и эталонное исполнение прыжков. Перед чемпионатом России в Саранске никто не сомневался, что Елизавета попадет в сборную на европейское первенство в Минске. И были серьезные основания полагать, что без медали она оттуда не уедет.

Описание Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Виктория Васильева © Александр Демьянчук/ТАСС

Но перед стартом национального чемпионата Туктамышева слегла с воспалением легких и пропустила турнир. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение дать фигуристке время поправить здоровье и не стала включать ее в заявку на чемпионат Европы. Затем, чтобы проверить готовность резерва к главному турниру сезона, финал Кубка России в Великом Новгороде был объявлен решающим этапом при выборе состава сборной. Из основных претенденток на место в команде на турнир приехали Туктамышева и Евгения Медведева. Победу праздновала последняя — она же и получила третью путевку в Сайтаму. Оставим разговоры про регламенты и трудности отбора на потом. Если смотреть на выбор федерации здраво, то логика в нем все же имеется, если вспоминать, что главное для нашей команды на нынешнем чемпионате мира — борьба за сохранение максимальной заявки на следующий год. Туктамышева — блистательная спортсменка и главный технический феномен в женском одиночном катании последнего времени. Но только технический. Уже давно не секрет, что в программах Елизаветы мало хореографических изысков, из-за чего переходы от прыжка к прыжку получаются излишне затянутыми, ничем не разбавленными. Вращения Туктамышевой также сложно назвать идеальными, и это тоже было с ней всегда. В противовес Елизавете идет Евгения Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпиады в Южной Корее, которая первую половину сезона провела катастрофически плохо. Техника 19-летней фигуристки всегда вызывала споры — тут и простая база, и лутц с неправильного ребра, и двойной аксель, над приземлением которого билась Тутберидзе, а теперь — новый тренер Евгении канадец Брайан Орсер. Но неизменными оставались чувство образа и представление программ, благодаря чему она и стала той Медведевой, которой ее навсегда запомнят любители фигурного катания. Что, в свою очередь, выливается в высочайшие баллы за компоненты.