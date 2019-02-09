Японская фигуристка Кихира победила на чемпионате четырех континентов

ТАСС, 9 февраля. Японская фигуристка Рика Кихира заняла первое место на чемпионате четырех континентов, который проходит в Анахайме (США, штат Калифорния). По сумме двух программ спортсменка набрала 221,99 балла.

Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана, набравшая 207,46 балла. Третьей стала японка Маи Михара, на ее счету 207,12 балла.

Для Кихиры текущий сезон является первым на взрослом уровне. В декабре 2018 года японка одержала победу в финале Гран-при. Чемпионат четырех континентов стал вторым международным турниром, который она выиграла. 16-летняя спортсменка также является обладательницей рекордного количества баллов в короткой программе (82,51) и первой фигуристкой, выполнившей каскад из тройного акселя и тройного тулупа.

Чемпионат четырех континентов проводится среди фигуристов стран Америки, Азии, Африки и Австралии / Океании. Мужчины представят произвольные программы 10 февраля.