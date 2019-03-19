"Слован" ведет переговоры с новым спонсором для участия в следующем сезоне КХЛ

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. "Слован" продолжает переговоры с потенциальным основным спонсором для участия в следующем чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе братиславского клуба.

Ранее в пресс-службе КХЛ ТАСС сообщили, что рижское "Динамо" и "Слован" не предоставили необходимые документы для участия в следующем сезоне КХЛ.

"Хоккейный клуб "Слован" подтверждает, что еще не отправил требуемые документы для участия в КХЛ. Менеджмент клуба находится в финальной стадии переговоров с новым потенциальным главным акционером. Ожидается, что он даст финансовые гарантии для участия "Слована" в чемпионате КХЛ. Решение должно быть в конце марта", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Слован" может быть исключен из состава лиги из-за проблем с финансированием. Команда из Братиславы закончила сезон с трехзначной отрицательной разницей заброшенных и пропущенных шайб - минус 112. Последние игры команда проводила, играя в три пятерки, а 20 февраля на матч с "Йокеритом" (1:7) в качестве запасного вратаря был заявлен нападающий Кейси Бэйли.