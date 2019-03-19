Хоккеиста ЦСКА Слепышева после матча плей-офф КХЛ с "Динамо" увезли на рентген

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Нападающего московского ЦСКА Антона Слепышева отправили на рентген после четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Динамо". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер армейцев Игорь Никитин.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1.

"Слепышев уехал на рентген, большего пока не готов говорить", - сказал Никитин.

Во втором периоде третьей встречи серии, которая состоялась в воскресенье и завершилась победой ЦСКА со счетом 4:0, нападающий бело-голубых Игорь Макаров получил малый и 10-минутный дисциплинарный штрафы за удар в голову форварда Кирилла Капризова. Нападающий армейцев не принимал участие в четвертой встрече серии. "Посмотрим, как Капризов будет себя чувствовать завтра", - прокомментировал главный тренер ЦСКА.

"Хорошо провели третий период, все ребята выложились, молодцы. Где-то повезло, смогли переломить себя. "Динамо" хорошо играло два периода", - отметил Никитин.

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов подчеркнул, что остался доволен качеством игры своей команды, несмотря на поражение. "Два периода команда играла хорошо, но наши нападающие опять ничего не забили. С одной шайбой сложно что-то сделать. По отношению и работе вопросов нет, допустили две ошибки, которые привели к голам", - пояснил Крикунов.