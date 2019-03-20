Траньков: сбор в Фукуоке помог российским парам успешно стартовать на чемпионате мира

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Предстартовый сбор в японской Фукуоке, организованный тренером Ниной Мозер, помог двум российским парам - Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, Наталье Забияко и Александру Энберту - успешно стартовать на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Таким мнением с журналистами поделился в среду после короткой программы олимпийский чемпион Максим Траньков, который в нынешнем сезоне работает тренером с Тарасовой и Морозовым.

Тарасова и Морозов занимают первое место, набрав 81,21 балла, что является мировым рекордом после введения в этом сезоне новой системы судейства. Забияко и Энберт идут четвертыми (73,96).

"Наконец-то они набрали за 80 баллов. Большое спасибо [тренеру] Нине Михайловне [Мозер] - подключилась к работе, помогла вернуть пару на свой уровень. Сбор в Фукуоке очень помог - Нина Михайловна полностью смоделировала такое же расписание, как здесь, в Сайтаме", - рассказал Траньков.

Фигурист, недавно завершивший карьеру, очень эмоционально у бортика переживал во время выступления подопечных, чуть ли не дублируя часть некоторых элементов. А после поддержки во весь голос прокричал спортсменам: "Отдайте на дорожке шагов все!"

"Я буквально вместе с ними катался - люблю эту программу, и сегодня она была именно такой, какой я хотел ее видеть, хотя в ней и были вещи, которые еще требуют доработки, - сообщил Траньков. - Когда увидел после поддержки, как они немного "подсели", закричал - они начали осторожничать, а на дорожке нужно отдавать все, это последний элемент, который запоминается и зрителям, и судьям. Надо было их подбодрить, они сразу поехали".

Произвольную программу фигуристы представят 20 марта, чемпионат завершится 24 марта.