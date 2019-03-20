Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с мировым рекордом

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Спортсмены набрали 81,21 балла, обновив мировой рекорд.

Второе место занимают китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (79,24), третьими идут их соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51). Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимаю четвертое место (73,96), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - шестое (69,99).

Предыдущее мировое достижение было установлено ранее в короткой программе на мировом первенстве Суй Вэньцзин и Хань Цуном.

Произвольную программу спортивные пары покажут в четверг. Чемпионат мира завершится 24 марта.