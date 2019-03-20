{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2019 по фигурному катанию

Фигуристы Забияко и Энберт не могли тренироваться в полную силу за три недели до ЧМ

По итогам короткой программы турнира в Японии спортсмены занимают четвертое место
Наталья Забияко и Александр Энберт Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Наталья Забияко и Александр Энберт
© Станислав Красильников/ТАСС

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт не могли тренироваться в полную силу еще за три недели до старта чемпионата мира в Сайтаме, поскольку придерживались строгих рекомендаций врачей и следили за пульсом фигуриста. Об этом Забияко и Энберт рассказали журналистам в среду после выступления с короткой программой в соревнованиях спортивных пар.

На эту тему
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ с мировым рекордом

Забияко и Энберт после короткой программы идут четвертыми (73,96), лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 81,21 балла, что является мировом рекордом после введения в этом сезоне новой системы судейства. Забияко и Энберт по медицинским показаниям были вынуждены пропустить чемпионат Европы в Минске: врачи не допустили Энберта к старту из-за сильного переутомления.

"Надеюсь, что этот перерыв повлиял в лучшую сторону, мы хорошо подготовились, все в порядке, - рассказал Энберт. - Конечно, мы немного нервничали из-за медицинского допуска к стартам, постоянно следили за моим пульсом - он не должен был превышать 140 ударов в минуту. Для фигурного катания это очень спокойный режим - если для его достижения на дорожке или на велотренажере нужно активно бежать, то в фигурном катании это лишь один заход на элемент".

"В таком режиме функциональная подготовка уходит, но возвращается она достаточно быстро - уже в последние две- три недели мы катались в полную силу", - сообщил фигурист.

Победитель и призеры в соревновании спортивных пар определятся 21 марта. Чемпионат мира завершится 24 марта.

Теги
ЧМ-2019 по фигурному катанию
СМИ: "Ювентус" намерен летом приобрести футболиста "Тоттенхэма" Эриксена
Контракт игрока с английским клубом истекает летом 2020 года
Читать полностью