Фигуристы Забияко и Энберт не могли тренироваться в полную силу за три недели до ЧМ

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт не могли тренироваться в полную силу еще за три недели до старта чемпионата мира в Сайтаме, поскольку придерживались строгих рекомендаций врачей и следили за пульсом фигуриста. Об этом Забияко и Энберт рассказали журналистам в среду после выступления с короткой программой в соревнованиях спортивных пар.

Забияко и Энберт после короткой программы идут четвертыми (73,96), лидируют россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 81,21 балла, что является мировом рекордом после введения в этом сезоне новой системы судейства. Забияко и Энберт по медицинским показаниям были вынуждены пропустить чемпионат Европы в Минске: врачи не допустили Энберта к старту из-за сильного переутомления.

"Надеюсь, что этот перерыв повлиял в лучшую сторону, мы хорошо подготовились, все в порядке, - рассказал Энберт. - Конечно, мы немного нервничали из-за медицинского допуска к стартам, постоянно следили за моим пульсом - он не должен был превышать 140 ударов в минуту. Для фигурного катания это очень спокойный режим - если для его достижения на дорожке или на велотренажере нужно активно бежать, то в фигурном катании это лишь один заход на элемент".

"В таком режиме функциональная подготовка уходит, но возвращается она достаточно быстро - уже в последние две- три недели мы катались в полную силу", - сообщил фигурист.

Победитель и призеры в соревновании спортивных пар определятся 21 марта. Чемпионат мира завершится 24 марта.