СМИ: два хоккеиста "Вашингтона" отказались от встречи с Трампом в Белом доме

В среду "Вашингтон пост" сообщила, что президент США Дональд Трамп 25 марта примет в Белом доме действующего чемпиона НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". В прошлом сезоне "Вашингтон" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии одержав победу над "Вегасом" со счетом 4-1. В составе столичного клуба выступали трое россиян - Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

ТАСС, 20 марта. Нападающие клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Бретт Коннолли и Деванте Смит-Пелли отказались от встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Washington Post.

По информации источника, первым от визита в Белый дом из игроков "Вашингтона" отказался канадец Смит-Пелли, сославшись на политические разногласия с президентом. Позднее игрока поддержал другой форвард команды Бретт Коннолли и также отказался от поездки.

"Я с уважением отказываюсь, - сказал Коннолли. - Это все, что скажу об этом. Каждый человек имеет право на свое мнение. Очевидно, что это крупное событие, привлекающее много внимания, но я полностью поддерживаю товарища по команде".

Ранее центральный нападающий клуба Никлас Бэкстрём заявил, что спортсмены не намерены, в отличие от своих предшественников, устраивать какие-либо политические акции в связи с приглашением в Белый дом.

В июне 2018 года Трампу пришлось отменить прием в Белом доме для чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL) клуба "Филадельфия Иглз" в связи с отказом большинства игроков команды принять приглашение из-за политических разногласий. Президент США тогда отметил, что не будет приглашать в свою резиденцию и будущего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Такое решение он принял в связи с публичным отказом лидеров клубов Стефена Карри ("Голден Стэйт") и Леброна Джеймса ("Кливленд") от поездки в Белый дом. В 2017 году Трамп отменил прием чемпиона НБА сезона-2016/17 "Голден Стэйт" из-за отказа многих игроков принять приглашение, прием в Белом доме обладателя Кубка Стэнли "Питтсбург" тогда также прошел на фоне скандала.