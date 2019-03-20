КДК РФС не стал дисквалифицировать тренера "Оренбурга" Федотова за удаление

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительные санкции к главному тренеру "Оренбурга" Владимиру Федотову, который был удален из технической зоны в матче чемпионата России с московским "Динамо". Об этом журналистам заявил в среду после заседания глава комитета Артур Григорьянц.

Матч 20-го тура Российской премьер-лиги прошел 16 марта и завершился победой "Оренбурга" со счетом 1:0.

"На 60-й минуте Федотов был удален из технической зоны за толчок плечом помощника арбитра Усачева. Мы запросили детали инцидента у Усачева, сам Федотов высказал свое видение по видеосвязи, также мы просмотрели видеозапись данного эпизода. По итогам рассмотрения мы пришли к выводу, что умышленного толчка не было. Дополнительной дисквалификации применено не будет, из-за удаления Федотов пропустит следующий матч против "Зенита", который пройдет в Санкт-Петербурге 31 марта", - сказал Григорьянц.

По словам главы КДК РФС, ЦСКА наказан за 10 тыс. рублей за использование их болельщиками пиротехники во время матча с екатеринбургским "Уралом" (1:0). По итогам встречи "Анжи" - "Крылья Советов" (0:2) махачкалинский клуб оштрафован на 55 тыс. рублей за то, что их болельщики вывесили несогласованный баннер и скандировали оскорбительные выражения в адрес арбитра. Во время игры "Рубин" - "Ростов" (0:2) старший тренер ростовского клуба Виталий Кафанов покидал техническую зону и выходил на футбольное поле, поэтому он лично оштрафован на 30 тыс. рублей, сам "Ростов" - на 20 тыс. рублей. "Уфа" оштрафована на 10 тыс. рублей за позднее прибытие на матч с "Ахматом" (0:1).