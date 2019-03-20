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ЧМ-2019 по фигурному катанию

Матч чемпионата России по футболу "Динамо" - "Локомотив" пройдет на "Арене-Химки"

Игра состоится 30 марта
"Арена-Химки" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
"Арена-Химки"
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Московский футбольный клуб "Динамо" проведет домашний матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом" на "Арене-Химки". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

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Матч со "Спартаком" (0:1), прошедший 10 марта в рамках 19-го тура РПЛ, должен был стать первым для "Динамо" на новом стадионе в Петровском парке после реконструкции, которая началась в 2008 году и завершилась в ноябре 2018-го. Однако комиссия РПЛ по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на новой арене, в результате встреча была перенесена на "Арену-Химки".

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка после 20 встреч. Встреча с "Локомотивом" пройдет 30 марта.

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