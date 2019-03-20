"Локомотив" хотел бы сыграть с "Динамо" на стадионе в Петровском парке

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Московский "Локомотив" хотел бы сыграть гостевой матч 21-го тура чемпионата России по футболу с "Динамо" на новой арене в Петровском парке. Об этом ТАСС по телефону рассказал председатель совета директоров железнодорожного клуба Анатолий Мещеряков.

В среду было объявлено о том, что встреча между "Динамо" и "Локомотивом" пройдет 30 марта на "Арене-Химки". Матч со "Спартаком" (0:1), состоявшийся 10 марта в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), должен был стать первым для "Динамо" на новом стадионе в Петровском парке после реконструкции. Однако комиссия Российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей отказала "Динамо" в проведении матча со "Спартаком" на новой арене, в результате встреча была перенесена на "Арену-Химки".

"Хотелось сыграть на новом стадионе, но это не наше решение. Не мы определяем место проведения домашней игры "Динамо", - отметил Мещеряков.

Реконструкция стадиона в Петровском парке началась в 2008 году и завершилась в 2018-м. Были снесены три трибуны из четырех и осветительные мачты. Был построен комплекс, объединивший в себе футбольный стадион вместимостью 26 тыс. человек и универсальную арену с максимальной вместимостью 14 тыс. зрителей. Начиная с 2008 года "Динамо" проводило домашние матчи на "Арене-Химки".

После 20 туров "Динамо" набрало 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. В активе "Локомотива" 35 очков, железнодорожники располагаются на третьей строчке.