Бестемьянова: фигуристы Тарасова и Морозов показали свое лучшее выступление на ЧМ

Пара Тарасовой и Морозова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, набрав 81,21 балла и обновив мировой рекорд. Второе место занимают китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (79,24), третьими идут их соотечественники Чэн Пэн и Ян Цзинь (75,51). Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт занимают четвертое место (73,96), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - шестое (69,99).

"Тарасова и Морозов очень красиво сегодня катались, такое впечатление, что они выдали свой лучший прокат, - сказала Бестемьянова. - Я очень люблю эту их короткую программу, и здорово, что они к ней вернулись. Они не были очень убедительны на чемпионате Европы, но сейчас было время, они подработали - это было очень вдохновенно и, однозначно, лучше всех. Французский дуэт [Ванесса Сипре и Морган Джеймс], который катался сразу после них, просто был морально убит высокими оценками Тарасовой и Морозова, они просто сдулись".

"Очень рада за Забияко с Энбертом, прекрасно откатались ребята, но на втором месте фантастический китайский дуэт, и они еще не в той форме, в которой могут быть, это очень сильные соперники. И те, кто на третьем месте, очень сильно откатались, поэтому борьба будет сумасшедшая. Я очень рада за дебютантов Бойкову с Козловским, которые выстояли, они сделали все элементы, были мелкие помарки, которые не позволили им подняться выше, но они будут работать. Они сейчас шестые, и все будет зависеть от того, как они откатают произвольную, все зависит от них самих", - подчеркнула Бестемьянова.

Произвольную программу спортивные пары покажут в четверг. Чемпионат мира завершится 24 марта.