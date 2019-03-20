СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Новый тренерский штаб сборной России по бобслею и скелетону будет утвержден в мае. Об этом ТАСС сообщила новый президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

На данный момент главным тренером сборной России по бобслею и скелетону является Данил Чабан. Пост старшего тренера по бобслею занимает Сергей Журкин, старшего тренера по скелетону - Анатолий Челышев.

"Я не исключаю, что в тренерском штабе сборной России произойдут изменения, - сказала Аникина. - Может ли быть приглашен иностранный тренер? У нас сейчас есть специалист из Латвии [Янис Скрастиньш], я хотела бы продолжить с ним работу. Но этот вопрос требует дополнительных согласований с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ".

"Новый тренерский состав мы утвердим после чемпионата России. Думаю, это произойдет в мае", - добавила она.

Аникина была избрана президентом Федерации бобслея России в среду. На этом посту она сменила Александра Зубкова, который был дисквалифицирован Международной федерацией бобслея и скелетона на два года за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.