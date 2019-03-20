Глава международной федерации поддержал программу Аникиной по развитию бобслея в РФ

СОЧИ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани поддержал программу развития видов спорта, которую будет реализовывать Елена Аникина на посту президента Федерации бобслея России. Об этом она рассказала ТАСС.

Аникина была избрана президентом Федерации бобслея России в среду. На этом посту она сменила Александра Зубкова, который был дисквалифицирован IBSF на два года за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.

"С Иво Ферриани мы обсуждали мою программу, он поддерживал все мои намерения. Думаю, он будет доволен результатами конференции", - сказала Аникина.

"Во время чемпионата мира мы обсудили все, что мне было необходимо. Теперь я узнаю график его поездок, постараюсь с ним еще раз встретиться в конце весны или начале лета", - добавила она.

Конкурентами Аникиной в борьбе за пост президента Федерации бобслея России были Андрей Пимашков и Олег Соколов. Незадолго до выборов Соколов снял свою кандидатуру пользу Пимашкова. Аникина получила 25 голосов, Пимашков - восемь.