Аникина: Зубков может занять пост в Федерации бобслея России после дисквалификации

СОЧИ, 20 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Александр Зубков может занять один из руководящих постов в Федерации бобслея России после окончания срока его дисквалификации. Об этом ТАСС заявила глава Федерации бобслея России Елена Аникина.

Аникина была избрана президентом Федерации бобслея России в среду. На этом посту она сменила Александра Зубкова, который был дисквалифицирован Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) на два года за нарушение антидопинговых правил на Играх в Сочи.

"Если Александр пройдет дисквалификацию и выразит желание работать в федерации, мы, безусловно, найдем для него место и применение, - сказала Аникина. - Но только после окончания срока дисквалификации, сейчас мы просто не имеем права".

Зубков возглавил Федерацию бобслея России в июне 2016 года, в июле 2018-го он был переизбран. Оставить должность он был вынужден после январского решения IBSF дисквалифицировать его до 18 декабря 2020 года. IBSF приняла во внимание вердикт Спортивного арбитражного суда в отношении апелляции Зубкова на решение признать его виновным в допинговом нарушении на Играх в Сочи.

Зубков оказался в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета были удовлетворены лишь частично. С него было снято пожизненное отстранение на участие в Олимпиадах, однако его результаты на Играх-2014 были аннулированы. Бывший спортсмен лишился двух золотых медалей.

Срок полномочий Аникиной истечет после окончания зимней Олимпиады 2022 года в Пекине, очередные выборы главы организации должны будут пройти в течение полгода после окончания Игр.