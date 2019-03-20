CNN: владелец клуба NFL "Нью-Ингленд Пэтриотс" не пойдет на сделку с прокуратурой

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Владелец клуба Национальной футбольной лиги (NFL) "Нью-Ингленд Пэтриотс" Роберт Крафт не пойдет на сделку с прокуратурой, выдвинувшей в отношении него обвинения в склонении женщин к занятию проституцией. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на лиц, знакомых с ходом расследования.

77-летний миллиардер, владеющий клубом, оказался в конце февраля среди более чем двух десятков лиц, против которых выдвинуты обвинения по итогам полицейской операции в одном из спа-центров в городе Джупитер (штат Флорида). По данным телекомпании, прокуратура предложила снять обвинения в совершении правонарушения с Крафта и еще 24 человек в обмен на штраф, общественные работы и на согласие признать вину в случае, если дело будет рассматриваться судом. Представитель прокуратуры пояснил, что такое предложение является стандартным во всех случаях, когда речь идет о лицах, впервые нарушивших закон.

Представитель владельца клуба ранее заявил телекомпании, что "утверждения о причастности Роберта Крафта к каким-либо противозаконным действия категорически отвергаются".

В 2019 году "Нью-Ингленд" в шестой раз выиграл Супербоул (главный трофей в NFL), повторив рекорд "Питтсбург Стилерз" по числу побед в главном матче сезона. До этого клуб из Бостона выигрывал трофей в 2002, 2004, 2005, 2015 и 2017 годах.

По данным журнала Forbes клуб Крафта оценивается в $3,8 млрд, являясь вторым по стоимости клубом в Национальной футбольной лиге и уступая по этому параметру лишь клубу "Даллас Ковбойз". Крафт стал владельцем клуба в январе 1994 года.