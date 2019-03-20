Эксперт: пары из РФ на старте ЧМ по фигурному катанию показали железобетонную уверенность

Российская пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова выиграла на чемпионате мира короткую программу с мировым рекордом (81,21 балла). Российская пара Натальи Забияко и Александра Энберта идет четвертой, дебютанты чемпионата Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли шестую строчку.

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Уверенность, с которой на чемпионате мира в японской Сайтаме стартовали российские спортивные пары, можно назвать железобетонной. Таким мнением с ТАСС в телефонной беседе поделился известный российский тренер, олимпийский чемпион Игр-1984 в парном катании Олег Васильев.

"Выделять кого-то из них сегодня было бы неправильно - все ребята откатались чисто, - сказал Васильев. - У Жени и Володи большой опыт, это бесценное качество позволяло им почувствовать себя на чемпионате мира более комфортно. Все три пары доказали, что могут крепко стоять от начала до конца, это большой плюс нашей команды спортивных пар".

"Я рад возвращению Жени и Володи к внутренней уверенности, пусть они и не были в короткой программе также раскрепощены, как те же китайцы (серебряные призеры Олимпиады в Пхёнчхане Суй Вэньцзин и Хань Цун - прим. ТАСС). Забияко и Энберт пропустили чемпионат Европы, приехали в Сайтаму после перерыва и выступили чисто. Дебютанты чемпионата Бойкова и Козловский тоже молодцы. В короткой программе все наши парники выглядели железобетонно", - подчеркнул Васильев.

Победители в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира определятся 21 марта. Турнир завершится 24 марта.