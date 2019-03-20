Загитова лидирует, Медведева счастлива. В Сайтаме стартовал ЧМ по фигурному катанию

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова начала выступление на чемпионате мира в японской Сайтаме с победы в короткой программе с лучшим личным результатом сезона - 82,08 балла. 16-летняя ученица Этери Тутберидзе чисто исполнила каскад из лутца и риттбергера, а также двойной аксель, и опережает ближайшую преследовательницу, японку Каори Сакамото, на 5,22 балла. Элизабет Турсынбаева из Казахстана, также занимающаяся в группе Тутберидзе, идет третьей (75,96 балла). Загитова после короткой программы рассказала журналистам, что в произвольной она хочет доказать себе, что может хорошо кататься. Фигуристке, имеющей в своем активе две медали Олимпиады (золото личного турнира и серебро в командном), золото чемпионата Европы 2018 года, пока ни разу не удавалось взойти на пьедестал чемпионата мира. На турнире 2018 года в итальянском Милане она стала пятой.

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В Японии все чуть иначе, как призналась сама Загитова, ей здесь спокойно. Причина тому, вероятно, в обожании фигурного катания в целом, а также его сегодняшних героев в частности. К стартовому выступлению Загитовой на чемпионате на арене в Сайтаме начали продавать игрушечных акита-ину - копий собаки Масару, подаренной россиянке японцами после Игр в Пхёнчхане. Культура боления в Японии - отдельный предмет для разговора, ведь эти зрители умеют хранить практически гробовую тишину во время прокатов спортсменов, разражаются оглушительными, но кратковременными овациями после исполнения удачных элементов, также искренне сопереживая при сорванных прыжках. К слову, также себя ведут в микст-зоне и японские журналисты. Фигуристов здесь ценят и уважают, их автографы становятся достоянием. Загитова на пресс-конференции рассказала, как давала один из них болельщику, чьи руки дрожали от волнения. Счастье есть Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева также заработала лучшие баллы в сезоне (74,23), заняв четвертое место в короткой программе. Фигуристка, сметавшая с пути соперниц вплоть до Олимпиады в Пхёнчхане, на чемпионат мира - 2019 смогла попасть лишь после победы на февральском финале Кубка России в Великом Новгороде. Медведева после короткой программы констатировала, что она является счастливым человеком. 19-летняя фигуристка, работающая в нынешнем сезоне в Торонто с канадским тренером Брайаном Орсером, счастлива находиться на чемпионате мира, счастлива выступать, радовать болельщиков, своих родных и своих тренеров. "Я выполнила все свои мечты как спортсменка - побывала на Олимпиаде, по два раза выиграла все турниры. Люди мечтают попасть на Игры, а я абсолютно счастлива. То, что я делаю сейчас, я делаю для себя, родных, публики, истории фигурного катания", - сказала Медведева.

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