Игрушечных собачек породы акита-ину начали продавать на ЧМ перед выступлением Загитовой

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Игрушечных собачек породы акита-ину - копии Масару, подаренной после Олимпиады-2018 российской фигуристке Алине Загитовой, начали продавать перед стартом соревнований одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Это акита для Загитовой", - сообщили ТАСС продавцы, демонстрируя плакат с изображением олимпийской чемпионки и Масару. Загитова стала хозяйкой собаки породы акита-ину в мае 2018 года - спортсменка мечтала о собаке, и ее желанию помогли осуществиться в Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии. В мае 2018 года в Москве россиянке подарил собаку президент ассоциации Эндо Такаси, на церемонии присутствовал и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Также болельщики могут приобрести перед стартом и фотобуки с многочисленными изображениями россиянки.
Очереди на "Супер арене" в среду также наблюдаются у прилавков с плакатами - к старту подготовлена различная полиграфия с изображениями японцев Юзуру Ханью, Сёмы Уно, россиянок Загитовой и Евгении Медведевой. Также обладатели билетов на соревнования активно запасаются цветами, программками и, конечно же, едой. Не менее популярны открытки, бижутерия, сумочки и диски с видео.
Живой интерес у японской публики традиционно вызывает все, что связано с самым популярным одиночником страны - двукратным олимпийским чемпионом Юзуру Ханю. Помимо желтых плюшевых медвежат, которые совсем скоро полетят на лед к ногам спортсмена (одиночники стартуют на чемпионате мира в четверг), здесь можно увидеть и весьма утонченные сувениры. Музыкальные шкатулки с фото Ханю и монограммой Y. H. изготавливаются в двух вариантах - первая с музыкой из короткой программы фигуриста на Играх-2018, вторая - с композицией из произвольной.
Чемпионат мира стартовал на "Супер арене" Сайтамы 20 марта, соревнования завершатся 24 марта. Соревнования одиночниц начнутся в среду, Загитова выйдет на лед последней - 40-й по счету. Ее выступление начнется в 14:50 мск.