Игрушечных собачек породы акита-ину начали продавать на ЧМ перед выступлением Загитовой

САЙТАМА /Япония/, 20 марта. /ТАСС/. Игрушечных собачек породы акита-ину - копии Масару, подаренной после Олимпиады-2018 российской фигуристке Алине Загитовой, начали продавать перед стартом соревнований одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Какие перспективы у российских фигуристок на чемпионате мира в Японии

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"Это акита для Загитовой", - сообщили ТАСС продавцы, демонстрируя плакат с изображением олимпийской чемпионки и Масару. Загитова стала хозяйкой собаки породы акита-ину в мае 2018 года - спортсменка мечтала о собаке, и ее желанию помогли осуществиться в Ассоциации сохранения чистоты породы акита-ину Японии. В мае 2018 года в Москве россиянке подарил собаку президент ассоциации Эндо Такаси, на церемонии присутствовал и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также болельщики могут приобрести перед стартом и фотобуки с многочисленными изображениями россиянки.

Очереди на "Супер арене" в среду также наблюдаются у прилавков с плакатами - к старту подготовлена различная полиграфия с изображениями японцев Юзуру Ханью, Сёмы Уно, россиянок Загитовой и Евгении Медведевой. Также обладатели билетов на соревнования активно запасаются цветами, программками и, конечно же, едой. Не менее популярны открытки, бижутерия, сумочки и диски с видео.