Хартли считает, что гол Чудинова со своей половины площадки подкосил хоккеистов "Барыса"

БАЛАШИХА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли считает, что шайба, заброшенная от своей синий линии защитником омской команды Максимом Чудиновым, подкосила "Барыс" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение Хартли высказал в среду на пресс-конференции.

"Авангард" переиграл казахстанский "Барыс" (3:1) и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Победную шайбу на восьмой минуте третьего периода Чудинов забросил броском от своей синей линии.

"Мы получили прилив энергии после этого гола. Думаю, этот гол подкосил соперника, такое происходит достаточно редко", - считает Хартли.

Второй период встречи начался с опозданием из-за проблем с освещением на арене в Балашихе. "В первом периоде мы играли нормально, хотя катались не так хорошо, как могли. Хочу сказать спасибо ребятам за профессионализм, они продолжили после паузы играть так, как и следовало. Хотел бы похвалить действия игроков в неравных составах", - отметил главный тренер "Авангарда".

В третьем периоде после толчка на борт со стороны защитника "Барыса" Даррена Дитца травму получил форвард "Авангарда" Сергей Шумаков, который был госпитализирован. В предыдущих матчах серии омская команда из-за травм потеряла Дениса Зернова и Илью Михеева. "На этой стадии можно ожидать чего угодно. Не мне решать, думаю, что лига разберется", - сказал Хартли.

Пятый матч серии пройдет 22 марта в столице Казахстана.