"Авангард" удвоил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Барысом"

БАЛАШИХА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:1 в четвертом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе, где в нынешнем сезоне "Авангард" проводит свои домашние матчи.

В составе победителей шайбы забросили Александр Яремчук (28-я минута) и Максим Чудинов (46, 55). Первую шайбу Чудинов забросил со своей половины площадки. У проигравших отличился Мэттью Фрэттин (29). Начало второго периода матча между командами было отложено на 15 минут из-за проблем с осветительным оборудованием на "Арене-Балашиха".

Во время второго периода защитник "Барыса" Валерий Орехов был отправлен в больницу с травмой, полученной после силового приема нападающего "Авангарда" Виктора Стольберга. Стольберг был наказан пятиминутным штрафом и удалением до конца игры за неспортивное поведение и оскорбление арбитров. В течение третьего периода нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков был также госпитализирован. Травму ему нанес защитник "Барыса" Даррен Дитц, получивший пятиминутный штраф за атаку соперника сзади и удаление до конца игры.