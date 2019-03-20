"Авангард" удвоил преимущество в серии второго раунда плей-офф КХЛ с "Барысом"

БАЛАШИХА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Омский "Авангард" обыграл астанинский "Барыс" со счетом 3:1 в четвертом матче второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в подмосковной Балашихе, где в нынешнем сезоне "Авангард" проводит свои домашние матчи.
В составе победителей шайбы забросили Александр Яремчук (28-я минута) и Максим Чудинов (46, 55). Первую шайбу Чудинов забросил со своей половины площадки. У проигравших отличился Мэттью Фрэттин (29). Начало второго периода матча между командами было отложено на 15 минут из-за проблем с осветительным оборудованием на "Арене-Балашиха".
Во время второго периода защитник "Барыса" Валерий Орехов был отправлен в больницу с травмой, полученной после силового приема нападающего "Авангарда" Виктора Стольберга. Стольберг был наказан пятиминутным штрафом и удалением до конца игры за неспортивное поведение и оскорбление арбитров. В течение третьего периода нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков был также госпитализирован. Травму ему нанес защитник "Барыса" Даррен Дитц, получивший пятиминутный штраф за атаку соперника сзади и удаление до конца игры.
ЧУДИНОВ ОТ СВОЕЙ СИНЕЙ! #КубокГагарина pic.twitter.com/bPR9Fpey3h— КХЛ (@khl) 20 марта 2019 г.
"Авангард" выиграл все четыре встречи в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина команды встречались один раз - в первом раунде сезона-2014/15, тогда в следующий раунд прошел "Авангард" (счет в серии 4-3).
"Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, сумев в третий раз преодолеть стадию первого раунда, на предыдущей стадии "Барыс" обыграл нижегородское "Торпедо" (4-3). "Авангард" в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба стал выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому "Динамо" (3-4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда из Омска одолела действующего обладателя Кубка Гагарина казанский "Ак Барс" со счетом 4-0.
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 22 марта в Астане.