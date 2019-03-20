Хоккеист "Авангарда" Шумаков получил травму в матче с "Барысом" и был госпитализирован

БАЛАШИХА /Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Нападающий "Авангарда" Сергей Шумаков был отправлен в больницу во время третьего периода четвертого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с казахстанским "Барысом". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В среду "Авангард" выиграл четвертый матч серии со счетом 3:1.

В третьем периоде матча после силового приема защитника "Барыса" Даррена Дитца Шумаков упал на лед и не смог встать. Форвард покинул площадку на носилках в сопровождении врачей. Дитц получил пятиминутный штраф за атаку соперника сзади и удаление до конца игры.

Ранее во втором периоде был госпитализирован защитник "Барыса" Валерий Орехов. Травму ему нанес нападающий "Авангарда" Виктор Стольберг, также получивший удаление до конца встречи.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Авангарда". Следующий матч пройдет 22 марта в столице Казахстана.