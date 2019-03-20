Хоккеист "Авангарда" Чудинов считает, что в матче плей-офф с "Барысом" не было грубости

БАЛАШИХА/Московская область/, 20 марта. /ТАСС/. Защитник омского "Авангарда" Максим Чудинов считает, что грубости в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Барысом" не было со стороны обеих команд. Такое мнение он высказал журналистам в среду.

"Авангард" переиграл казахстанский "Барыс" (3:1) и повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Обе команды получили по 29 минут штрафа. Нападающий "Авангарда" Виктор Стольберг и защитник "Барыса" Даррен Дитц были удалены до конца игры. После их нарушений получили травмы и были госпитализированы защитник команды из Казахстана Виталий Орехов и форвард омичей Сергей Шумаков.

"Считаю, грубости не было ни с чьей стороны, это просто несчастные случаи. Все играют в тело, кость в кость. Все жестко играют друг против друга", - отметил Чудинов.

Защитник стал автором двух заброшенных шайб в матче, а победный гол на восьмой минуте третьего периода он забил броском от своей синей линии. "На тренировках я от своей синей линии не бросаю, вдруг кто посматривать будет. Главное - победа команды, а не мой гол", - сказал Чудинов.

По ходу серии из-за травм в составе "Авангарда" также выбыли из строя нападающие Денис Зернов и Илья Михеев. "Все стараются, играют на максимуме, может из-за этого происходят такие моменты, это игровые эпизоды. Мы не становимся слабее, мы становимся только сильнее. Нас травмы не подкосят", - подчеркнул нападающий "Авангарда" Кирилл Семенов.

Пятый матч серии пройдет 22 марта в столице Казахстана.