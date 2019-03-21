Бывший тренер ФК "Крылья Советов" Веркотерен надеется на выход сборной России на ЧЕ-2020

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Бывший футболист сборной Бельгии и бывший главный тренер самарских "Крыльев Советов" Франк Веркотерен заявил, что искренне верит в выход российской команды на чемпионат Европы - 2020. Об этом он заявил ТАСС в четверг перед матчем сборных России и Бельгии.

"Я отлично помню ту советскую сборную, конечно, не по именам, но по той игре, что они показывали, на тот момент они были явными фаворитами, отлично пройдя групповую стадию, в то время как у нас выход в 1/8 финала вызвал сложности. Перед той игрой мы были аутсайдерами, что нам даже нравилось и было нам нам на руку. По ходу матча наши мысли и эмоции менялись в зависимости от счета и накала матча, но по итогу встречи была только радость от выхода в четвертьфинал. Между игроками команд не было никакой напряженности или недовольства, несмотря на результат, все футболисты показали отличный спортивный дух и поведение", - вспомнил ту встречу Веркотерен.

В 2014-2016 годах Веркотерен возглавлял "Крылья Советов" и в первом же сезоне помог самарскому клубу вернуться в премьер-лигу. "Я до сих пор арендую квартиру в Самаре, регулярно возвращаюсь в Россию, общаюсь со старыми знакомыми. После "Крыльев" Россия стала важной частью моей жизни, и я искренне надеюсь, что на чемпионат Европы - 2020 попадут именно сборные России и Бельгии. Бельгийцам после чемпионата мира надо будет подтвердить свой статус, а россиянам показать свой прогресс", - сказал 62-летний специалист.

"Невозможно сравнивать сборные Бельгии и России тех времен и нынешних - прошло очень много лет, и сам футбол кардинально поменялся. Единственное, что изменилось - сборная Бельгии теперь фаворит. Да, в составе сборной Бельгии будут отсутствовать некоторые ключевые игроки, что, конечно, очень жаль, но это ни в коем случае не должно стать оправданием в случае поражения. Мы не можем зависеть от какого-то определенного игрока, так как это командный вид спорта - такие проблемы должны быть решены, а команда должна оставаться конкурентноспособной", - добавил он.

Сборная России попала в группу I квалификации ЧЕ-2020 с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. ЧЕ-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и четвертьфинал.